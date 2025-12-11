佘詩曼親回粉絲給她網上公開信　真誠分享自身經歷獲逾1.7萬個讚

無綫台慶劇《新聞女王2》播出以來即掀起了一股追劇熱潮，再次引起話題，當中靈魂人物「Man姐」佘詩曼人氣更是有增無減，接Job不斷，頻繁穿梭各地出席活動，勢不可擋繼續狂吸金，外界更看好她有望憑此劇第四度封后，再創事業巔峰。佘詩曼雖然工作非常之忙碌，但她有時間也會玩下社交網，日前她就親自回覆一名粉絲於社交網寫給她的信。

佘詩曼飾演的Man姐。(影片截圖)

佘詩曼（Instagram@charmaine_sheh）

佘詩曼出名寵粉，不少粉絲曾偶遇她又或是特地去等她，都可以獲得簽名合照，她可以說是有求必應。想不到曰前有內地粉絲在社交網上給佘詩曼寫信，佘詩曼居然親自回覆了。粉絲信的一開頭是「致@佘詩曼 Charmaine Sheh」，該粉絲表示自己是佘詩曼多年的忠實粉絲：「從《金枝欲孽》裡聰慧堅毅的爾淳，到《新聞女王》中果斷颯爽的文慧心，塑造的每一個角色都深深打動著我。」而這些角色都給予了她很多鼓勵。她問了佘詩曼一些問題：「真的很想聽您分享一下，在面對職業中的瓶頸時，您是怎樣調整心態、突破自我的？另外，作為公眾人物，您如何平衡事業與生活，始終保持積極向上的狀態？無論是否能收到您的迴覆，我都會一直支持您。」

（佘詩曼Charmaine@微博）

有內地粉絲寫信給佘詩曼。(小紅書)

結果佘詩曼真的回覆了該名粉絲，且更是即日便回覆了，真是好驚喜。佘詩曼留言寫道：「低谷期也要蓄力，保持學習，堅持進步，永遠做好準備，等時機到了一把抓住機會全力以赴！ 關於平衡事業與生活，其實不是說一定要50%同50%的，是看你自己的選擇，你覺得自己沒有錯過生命中最重要的東西就ok。比如早些年我基本是沒有生活的，一直在拍戲，會更專注事業。那現在我希望保持工作的節奏感，會有一些取捨，不會讓自己完全被工作淹沒，我會通過生活來充電，不斷的吸取生活中的養分才能更好的去表演。總之，工作的時候我是我百分之百投入，但休息的時候，我要把時間充分的留給自己和生活。加油！」非常認真地與粉絲分享，她的真誠獲得1.7萬個讚。