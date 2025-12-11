吳千語直播帶貨成交額突破1.6億　百億新抱成新一代「帶貨一姐」

吳千語（Karena）與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚後成功躋身上流，成為「百億新抱」，近年活躍於內地社交平台的她經常分享扮靚心得及日常生活，獲網民大讚有品味，不但被捧為「港女典範」，早前更進軍直播帶貨行列，繼首場直播帶貨創下GMV（商品成交總額）高達7,000萬人民幣（約7,711萬港元）的驚人紀錄之後，日前她就展開第二次直播帶貨，不但人氣高企，成交額更突破1.5億人民幣（約1.65億港元），絕對是新一代「帶貨一姐」！

吳千語（Karena）與「百億富三代」施伯雄（Brian）在意大利舉行婚禮。（微博@Karena吳千語）

吳千語與施伯雄在意大利舉行婚禮。（IG@karena_ngs）

高貴！（小紅書圖片）

大騷長腿！（小紅書圖片）

早前吳千語首場直播帶貨，施伯雄都有現身支持。（影片截圖）

首場直播帶貨創下GMV（商品成交總額）高達7,000萬人民幣（約7,711萬港元）的驚人紀錄。（小紅書圖片）

第二次直播帶貨成交額更突破1.5億人民幣（約1.65億港元）！（小紅書圖片）

吳千語今次請來好友馬天佑、佘詩曼、程曉玥助陣，老公施伯雄亦有現身支持，當中吳千語與佘詩曼及馬天佑一邊推銷護膚品，一邊分享護膚心得，吳千語同馬天佑更「Man姐」上身，炒熱氣氛！吳千語當日由下午3點開始直播到凌晨2點，全程表現沉穩獲網民大讚，第一小時支付金額達到3,000萬（約3,305萬港元），共售出22萬件商品，總觀看人數突破164萬人次，開播5分鐘已吸引過萬人收看，直播最高在線人數達3.5萬，直至約凌晨2點結束都仍有近萬人留守收看，足證吳千語的帶貨實力及人氣同樣高企，穩坐當日小紅書買手榜冠軍寶座！

吳千語請來好友馬天佑助陣。（小紅書圖片）

仲有佘詩曼！（小紅書圖片）

仲有佘詩曼！（小紅書圖片）

Man姐上身！（小紅書圖片）

霸氣！（小紅書圖片）

老公施伯雄亦有現身支持。（小紅書圖片）

直至約凌晨2點結束都仍有近萬人留守收看。（小紅書圖片）

全程表現沉穩。（小紅書圖片）

新一代「帶貨一姐」！（小紅書圖片）

分享穿搭心得！（影片截圖）

分享穿搭心得！（影片截圖）