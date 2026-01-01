2025年娛樂圈官非逐單數　黃百鳴涉內幕交易張柏芝遭追討千萬片酬

2025年娛樂圈官非不斷，多位藝人捲入訴訟，案件類型涵蓋內幕交易、詐騙、商業糾紛及家庭爭議等。以下整合多位知名藝人捲入的法律風波及相關進展。



黃百鳴：涉內幕交易被證監會檢控

資深影視大亨黃百鳴（黃栢鳴）於2025年被證監會檢控，指控他於2017年涉嫌慫使或促致另一名人士（即黃潔珍）進行天馬影視的股份交易，他當時為天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬影視的內幕消息的消息。此外，黃期間曾向其妹發4張支票，涉款200萬元，並曾在Whatsapp訊息著妹在0.2元下「盡買」，其妹亦有回覆：「OK」。

案件進展： 黃百鳴否認控罪，案件仍在審理中，涉及證據呈堂的法律爭議。

案件編號：ESS 1735/2025

被告黃栢鳴否認操控內幕交易，將於11月14日開審。(陳蓉攝)

蔚雨芯：涉盜竊及欺詐被廉署起訴

藝人蔚雨芯（原名劉蒨樺）被廉政公署落案起訴盜竊、欺詐及企圖欺詐共3項罪名。她涉嫌詐騙一名股東投資共580萬元於醫學美容中心，並挪用公款逾310萬元作私人用途。

案件進展： 案件於2025年5月首次提堂，押後至6月轉介區域法院審理，蔚雨芯獲准保釋。她堅決否認所有控罪，並在庭外表示事件已處理好，「唔知係咪有人別有用心」。

案件編號：ESCC1231/2025

蔚雨芯表示對自己律師團隊好有信心。（葉志明攝）

張柏芝：遭前經理人追討千萬片酬

女星張柏芝遭前經理人余毓興及其公司入稟高等法院，索償至少1,276萬元，指控她在收取逾4,000萬港幣預支片酬後，未有履行兩部電影的合約，違反經理人合約。

案件進展： 案件於2025年12月開審，雙方就合約細節及款項往來各執一詞。

案件編號：HCA 1227/2020

張柏芝戴上口罩及太陽眼鏡。（葉志明攝）

鄭中基：與前妻余思敏離婚傳聞風波

歌手鄭中基於2025年4月傳出與前妻余思敏的贍養費官司傳聞。

案件進展： 鄭中基於2025年6月發出嚴正聲明，否認「每月8,000元贍養費」等傳聞，但證實正辦理離婚手續。鄭中基父親鄭東漢亦現身法院，代為澄清8000元傳聞失實，並表示實際月付六位數字，已為子女提供良好生活和教育。

鄭中基現身家事法庭，父親鄭東漢原來是被傳召出庭，他接受傳媒訪問時，提到因兒子離婚官司被拖落水感不快以及無奈。

李明慧：富商丈夫涉刑恐襲擊獲判無罪

前港姐李明慧的富商丈夫陳燿陽於2025年被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，涉及家庭糾紛。李明慧曾供稱遭丈夫持刀架頸。

案件進展： 案件於2025年9月審理，裁判官裁定被告兩項控罪罪名不成立。裁決後陳燿陽灑淚當場，庭外則簡單回應「多謝關心，法律係公義嘅」。

案件編號：ESCC224/2025

為了患自閉症愛子，李明慧不怕受苦一直強忍堅守住這個家22年。(相片受訪者提供)

著名教育家陳樹渠的幼子陳燿陽。（陳順禎 攝）

林作、鄭雋熹：捲入JPEX虛擬資產詐騙案

大律師轉型KOL的林作及TVB藝人鄭雋熹，均涉及震驚全港的JPEX虛擬資產詐騙案。

案件進展： 兩人均被正式起訴，並於2025年11月在東區法院提堂。林作獲准以30萬元保釋候審，而鄭雋熹則須繼續還押。鄭雋熹另涉JPEX洗黑錢案，涉用4戶口洗1800萬黑錢，鄭需繼續還押。

案件編號：ESCC 194/2025、ESCC2864/2025

鄭雋熹應訊。（葉志明攝）