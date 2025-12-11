張柏芝自爆任雜誌封面被周星馳睇中　邀拍《喜劇之王》爆紅

現年45歲的張柏芝當年憑周星馳執導兼主演的電影《喜劇之王》一炮而紅，成為炙手可熱的女明星，非常受歡迎。近日，她在內地綜藝節目《一路繁花2》中回憶起這段出道經歷時，她就表示因為《喜》而慢慢愛上了表演，還揚言因一部電影而爆紅感覺是很爽的。

張柏芝當年憑周星馳執導兼主演的電影《喜劇之王》一炮而紅 。（影片截圖）

張柏芝五官精緻，天生就是當明星的材料，所以在還未出道時，其已經有星味吸引星探發掘拍廣告而入行：「天時地利人和，我就在九龍尖沙咀，幾次了，都有一幫人叫我拍廣告，我就覺得不行，騙人的，然後我有一個同學，她就是幫一本雜誌專門是拍一些年輕漂亮的女生這樣子，然後想要說找一個女生很漂亮的當封面，就想我幫幫忙這樣子，然後我就沒辦法了，為了朋友講義氣，然後就好了幫她。」

張柏芝天生就是當明星的材料。（影片截圖）

《喜劇之王》的演出相當精彩。（微博圖片）

而在任模特兒期間，她因為一個頭髮Fashion show的封面，剛好給周星馳相中覺得她很適合演《喜劇之王》，於是就作出嘗試：「覺得我當那個女主角很合適的（《喜劇之王》），當時我就覺得，我要養家，我就給自己一年機會（拍電影），可以就可以，不可以就算了。」因為該電影又在演戲探索過程中，她就慢慢愛上了表演，強調現在自己也很喜歡表演：「我的人生其實很簡單，如果我願意做肯定是我覺得開心我就做。」

周星馳當年相中張柏芝共拍《喜劇之王》。（微博圖片）

《喜劇之王》捧紅張柏芝，當時作為新人來說她的運氣相當之好，所以當劉嘉玲提起她與內地女星寧靜、劉曉慶是靠一部電影爆紅的那種女明星，她就開心表示：「感恩，我們都算是。（那這樣的感覺好嗎？）蠻爽的。」