岳華遺孀恬妮近況曝光一頭銀髮風采依然　與前港姐同框毫不遜色

現年77歲的台灣女星恬妮是70年代的艷情片女星，因主演邵氏的《金瓶雙艷》走紅，也是一代性感女神，不過在1975年嫁給岳華後便淡出幕前，並於90年代隨丈夫移民加拿大，專心相夫教女。自岳華於2018年病逝後，恬妮生活低調，甚少在公開場合露面。近日前港姐林穎嫻在加拿大溫哥華偶遇恬妮，曝光了近況。

岳華於2018年病逝。（劇集畫面）

岳華與恬妮是圈中的模範夫妻。（視覺中國）

近日前港姐林穎嫻在社交平台分享與恬妮的合照，恬妮穿上深藍色連衣裙外搭黑色羽絨背心，臉上露出溫婉的笑容，顯得格外慈祥。雖然77歲的恬妮滿頭銀髮，但髮量驚人，皺紋不多而且肌膚飽滿，身形亦保持相當好，腰板挺直毫無老態，站在57歲的林穎嫻旁邊毫不遜色。

近日林穎嫻在社交平台分享與恬妮的合照。（Facebook圖片）

恬妮保養得宜，毫無老態。（Facebook圖片）

恬妮在70年代爆紅，在事業如日中天之際與岳華結婚，淡出娛樂圈。兩人婚後育有一女，是圈中公認的模範夫妻，恩愛超過30年。岳華於2018年因病離世，對恬妮造成沉重打擊。在岳華的喪禮上，恬妮曾含淚憶述丈夫生前對她說過的話：「『等我死了之後，你才知道這世上沒有人像我對你好』……現在知道了，感受到了……」深情話令人動容。而在丈夫離開近7年後，恬妮經常參與探訪老人院等公益活動，將重心發展慈善事業。