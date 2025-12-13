何超雲疑與鬍鬚男新歡蜜運中　做Gym大騷白滑玉背狀態Fit爆

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲在2022年被爆出與任職高級消防隊長的Douglas相戀訂婚後，不時大曬合照高調放閃，但一直未有公布婚期。今年8月有網民發現何超雲清空社交平台上與Douglas的合照，因而傳出兩人感情生變已分手。上月何超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了一位鬍鬚男，疑似有新戀情！本月初何超雲更帶同疑似新歡入場睇楊千嬅演唱會，期間又大方合照。日前何超雲在IG分享做Gym的短片，被爆蜜運中的她狀態Fit爆！

何超雲大曬比堅尼靚相。（IG@florinda.ho）

何超雲大曬比堅尼靚相。（IG@florinda.ho）

何超雲大曬比堅尼靚相。（IG@florinda.ho）

靚！（IG@florinda.ho）

何超雲在2022年被爆出與任職高級消防隊長的Douglas拍拖兼訂婚。（IG@florinda.ho）

甜蜜放閃。（IG@florinda.ho）

經常周遊列國！（IG截圖）

但連月來何超雲周遊列國，都未見Douglas身影。（IG@florinda.ho）

Fit！（IG截圖）

今年8月驚傳分訊。（IG@florinda.ho）

本月初何超雲帶同疑似新歡入場睇楊千嬅演唱會，期間又大方合照。

何超雲在IG限時動態上載做Gym短片，片中所見，身穿紅色運動裝的她大騷白滑玉背，腰間更零贅肉，狀態極佳！近年何超雲作風低調，但自與Douglas拍拖以來，愈愛愈高調，當時有指二人身份地位懸殊，幸獲家人支持，無阻戀情發展，除了頻頻結伴外遊之外，又公開亮相家族活動，不過今年2月何超雲慶祝36歲生日時，Douglas就不見蹤影，其後又被發現清空兩人的合照，因而傳出分訊。

大露背！（IG截圖）

大露背！（IG截圖）

大露背！（IG截圖）

首次合體公開亮相。（視覺中國）

之前為超雲慶祝生日。（IG@florinda.ho）

愛得甜蜜。（IG@florinda.ho）

愛得甜蜜。（IG@florinda.ho）

何超雲35歲生日。（IG@florinda.ho）

今年2月何超雲慶祝36歲生日。（IG@florinda.ho）

Douglas不見蹤影。（IG@florinda.ho）

不過當時何超雲仍有追蹤Douglas的IG帳戶，又有讚好對方的帖文，兩人又疑似在同一時間段身處歐洲，惹來外界猜測他們已復合，又或只是低調處理感情，但上月何超雲為多年好友慶生時，身邊就出現一位鬍鬚男，男方從後攬着她的腰，兩人表現親暱，而她亦已取消追蹤Douglas的IG帳戶，似乎已低調「換畫」！

何超雲在IG限時動態曬出為多年好友慶生的照片。（IG截圖）

何超雲在IG限時動態曬出為多年好友慶生的照片。（IG截圖）

何超雲身邊的男士疑似從後攬住她，表現親密，因而惹來網民猜測男方是何超雲的新歡！（IG截圖）

之前頻頻放閃。（IG@florinda.ho）

之前頻頻放閃。（IG截圖）

之前頻頻放閃。（IG截圖）

被爆分訊後何超雲仍有追蹤Douglas的IG帳戶。（IG截圖）

又有讚好Douglas的帖文。（IG截圖）

當時何超雲仍有追蹤Douglas的IG帳戶。（IG截圖）

兩人又疑似在同一時間段身處歐洲。（IG@florinda.ho）