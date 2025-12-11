高鈞賢斥2,250萬購九龍塘豪宅　富貴老婆身家一度暴漲27億

香港先生高鈞賢（Matthew）去年12月宣布與比佢年輕10歲的太太黃梓漫結婚，又宣布雙喜臨門，今年誕下愛女Liona。 之後，黃梓漫被揭家底雄厚，創辦的「美妍堂」現時在香港有4間分店，「美妍堂」（MCTA）於10月21日在美國掛牌上市後，股價一度飆升超過六倍，二人近日更出手買九龍塘畢架山豪宅。

高鈞賢去年娶內地商人黃梓漫。（ig@christinewong0212）

黃梓漫經營美容事業，搞得有聲有色。（ig@christinewong0212）

有報道指黃梓漫創辦的美妍堂（MCTA）上月更成功在美國上市，股價短短半個月如坐火箭飆高超過六倍。（ig@christinewong0212）

據知，美妍堂的市值接近四十億元，帶挈持有近七成股權的黃梓漫，帳面身家暴漲至超過二十七億。正當市場沸沸揚揚談論高鈞賢富貴老婆的中醫美容王國之際，美妍堂突然停牌，其後美國證交會高調指其股價涉及人為操縱，指美妍堂疑涉及唱高散貨，並引用《證券交易法》12（K）勒令該公司停牌。

不過，消息並未影響二人，高鈞賢與太太黃梓漫近日再豪擲2,250萬元，購入九龍塘畢架山一號、一個3房單位連一個車位，造價較銀行網上估價高出近30%。單位為畢架山一號3座中低層A室，實用面積976方呎，為3房間隔，上月中連一個車位以2,250萬元易手，呎價23,053元。高鈞賢事後稱會在深圳、香港兩邊住，更表示希望女兒讀九龍塘的名校。

事業型女性。（IG@mattkobe）

黃梓漫被指公司遭美監勒令停牌後，在ig story分享親子樂。（ig@christinewong0212）

有人「1打3出街」。（ig@christinewong0212）

高鈞賢昨日亦轉發老婆嘅po，見佢同囡囡一齊上親子堂。（IG@mattkobe）

好爸爸。（IG@mattkobe）

高鈞賢去年12月初突然在網上發布多張婚照及孕照。（IG：@mattkobe）

高鈞賢變廿四孝老公兼爸爸。（IG@mattkobe）