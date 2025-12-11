離巢港姐呻新請極品工人姐姐態度惡劣　揭離譜言行開拓三觀疑搏炒

現年39歲的朱智賢曾先後參選2012年和2013年《香港小姐競選》，之後簽約無綫成為藝人正式入行，她於2023年在IG發長文宣布即將離巢無綫，結束10年賓主關係。當時她在帖文中透露：「這個決定也是挺突然的。」表明自己並非早有離開之心，而回復自由身的她，亦已準備好開展新工作。朱智賢曾被爆與人夫黎振燁疑「偷食」，仍獲得前男友謝東閔原諒，然而她與謝東閔拍拖8年於去年分手。朱智賢離巢後積極經營社交網做KOL，不時分享生活日常，昨日她就大呻請了一位「極品」工人姐姐。

朱智賢峇里島大解放真空上陣。(IG：@ashley_ellabel)

朱智賢分手後大解放！（IG@ashley_ellabel）

朱智賢於她的IG story嬲爆寫道：「今日簡直係開拓咗我三觀，工人姐姐問我『而家咩年代呀？唔俾用電話』 我想問香港有邊一個打工仔，喺開工嘅時候可以用電話？然之後再同老闆講以上呢番說話。」相隔數小時候，朱智賢再於threads出post表示：「工人姐姐嚟咗一個星期，同我講佢好攰唔帶隻狗落街兼且態度差，你哋會點處理？」網民紛紛留言給予意見，朱智賢亦有回覆網民表示：「真係諗住叫佢返鄉下」、「溝通中，真係好離譜！」、「Interview嗰時講到明照顧隻狗係主要工作，佢仲同我講自己好鍾意狗」。其後朱智賢就在IG story分享了她親自帶愛犬落街散步的短片。

朱智賢出post談及工人姐姐。(ig截圖)

朱智賢出post談及工人姐姐。(threads截圖)

朱智賢好好身材。(ig截圖)

朱智賢在《3日2夜》中不吝嗇好身材而受網民關注。（《3日2夜》截圖）

朱智賢在旅遊節目《3日2夜》中，奠定性感女神地位。（《3日2夜》截圖）

《3日2夜》令大家熟悉朱智賢。（《3日2夜》截圖）