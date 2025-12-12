娛圈富婆赴越南考察研究商業趨勢　投資公司美國上市眼光獨到

現年69歲的名媛謝玲玲與人稱「岳少」的林建岳結婚後移居香港，兩人育有兩子三女，雖然二人早於1995年離婚，但有指她離婚後獲得4億贍養費，甚有商業頭腦的她投資房地產，成功將身家愈滾愈大，現時居於九龍塘市值4億、近6,000呎的獨立屋，生活無憂！早已成為富婆的謝玲玲亦好學不倦，除了到北京長江商學院繼續進修之外，亦有學習有關區塊鏈、Web3、穩定幣等方面知識！近日謝玲玲就與一班商學院的同學到越南考察，似乎有意到當地投資！

謝玲玲寫道：「長江十載再聚首，赴越南研學之約！研判東南亞商業趨勢，課堂之外是山河相伴。同窗摯友圍坐，既有思想碰撞的火花，也有老友閒談的溫情。十年情誼在異國他鄉愈發醇厚，願我們歲歲同行，共赴新程～」片中所見，謝玲玲與一班曾在長江商學院進修CEO課程的舊同學重聚，一起學習「越南投資的法律實務要點及新政解讀」，眾人更趁空檔在當地遊覽打卡！

童星出身的謝玲玲，8歲演電影《婉君表妹》即一舉成名，是1960年代台灣影壇最耀眼的童星之一，後來走紅於戲劇圈。1980年謝玲玲與已故麗新集團主席林百欣次子林建岳結婚，自此息影，專心照顧家庭，育有五名子女皆事業有成，更被譽為「最佳新抱」。直至1995年離婚後，謝玲玲轉戰商界，憑房地產投資闖出一片天，成功轉型為女企業家。今年10月謝玲玲更到美國紐約，見證有份投資的公司在納斯達克（NASDAQ）證券交易所掛牌上市，據知該公司股票代碼為「AXG」，市值約7.08億美元，專注於Web3核心業務，有份參與投資的謝玲玲自言是「小股東」。

