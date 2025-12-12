落選港姐搵工慘遇露體狂　指對方想呃免費餐︰博乜心知肚明 X街嚟

現年47歲的落選港姐林雅詩（Grace），當年於無綫發展平平，她放手一搏拍《PR Girls青春援助交際》等多套三級片，又擔任成人台主持，2005年嫁商人前夫溫文英及育有一子後便淡出幕前。不過後來男方出軌，她只好復出拍寫真賺錢，以為再覓得「第二春」，誰知經理人男友馬天樂卻「偷食」，林雅詩繼續以單親媽媽身份照顧兒子，心灰意冷的她前年帶同兒子移居英國，放下身段寄出30幾封求職信，甚至願意做洗碗工，奈何都「食白果」，最終決定回流香港。

現年47歲的林雅詩（Grace），1997年參加港姐入行，20強止步。（TVB）

當年於無綫發展平平，林雅詩（左三）放手一搏拍《PR Girls青春援助交際》等多套三級片，又擔任成人台主持。（劇照）

林雅詩在2005年嫁商人及育有一子後，便淡出幕前。（寫真圖片）

不過2015年，林雅詩因婚姻觸礁而復出，並推出性感寫真。（寫真圖片）

正當林雅詩復出後以為再覓得「第二春」，誰知經理人男友馬天樂卻「偷食」，林雅詩繼續以單親媽媽身份照顧兒子。（寫真圖片）

近年她不時在網上放負，甚至曾影住自己危坐高空，表示：「快窒息了！也想係時候想唞一唞！開心只能自己安排，錯唔錯的安排，結果兩敗俱傷！失敗的我！妖！好Ｘ唔開心！不再要下一次！白癡！」令人十分擔心。她曾直認自己調節情緒方面較差，只好借社交平台及洗廁所發洩，而她回港後找工作亦處處碰壁，但仍積極在社交平台表示自己工作檔期全面開放，希望有人找她工作。本以為肯捱肯做就有出路，但近日林雅詩竟在搵工過程中慘遇變態佬，令她忍不住在社交平台爆Seed鬧爆！

林雅詩幾年前帶同兒子移居英國，放下身段寄出30幾封求職信，甚至願意做洗碗工，奈何都「食白果」，最終決定回流香港。（資料圖片）

林雅詩曾影住自己危坐高空，表示：「快窒息了！也想係時候想唞一唞！開心只能自己安排，錯唔錯的安排，結果兩敗俱傷！失敗的我！妖！好Ｘ唔開心！不再要下一次！白癡！」她直認自己調節情緒能力一般。（抖音：林雅詩）

她近日在社交網大吐苦水，坦言市道差搵食艱難，想找工作又被人壓價，甚至冇錢收。更令她氣憤的是，有人竟借工作為名性騷擾，她激動寫道：「有啲人扮有工作搵你聯絡你，諗住有個希望搵多一蚊得一蚊啦，點知原來係想搵你傾吓偈唔知博乜？博乜大家心知肚明啦，仲要諗住免費！X街嚟㗎！」更離譜的是，對方之後竟向林雅詩傳送露體相，她怒斥：「跟住就send埋啲露體狂嘅相，咁即係點呀？當然我有block咗佢啦，但係佢又用另外一個Account再開返呀嘛！唔好再蝦我個女人仔啦！」飽受壓力的Grace，似乎都開始想放棄幕前工作，發洩完還是要搵工過生活，坦言：「我都搵份正職馬死落地行！」

林雅詩回港後找工作亦處處碰壁，但仍積極在社交平台表示自己工作檔期全面開放，希望有人找她工作。（fb@林雅詩）

林雅詩近日在社交網大吐苦水，坦言市道差搵食艱難，想找工作又被人壓價，甚至冇錢收。（fb@林雅詩）

林雅詩竟遇到有人扮有工作機會，但其實只想傾偈「唔知博乜」，並斥：「博乜大家心知肚明啦，仲要諗住免費！X街嚟㗎！」（fb@林雅詩）