Anson Lo戒飯操肌練人魚線　演唱會尾場爆晚晚受美食引誘好痛苦

Mirror成員盧瀚霆 (Anson Lo) 一連五場的演唱會《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》個人演唱會，周三 (11日) 亞洲國際博覽館舉行尾場。李幸倪 (Gin Lin) 、Serrini和沈殷怡 (Shirley) 都有到場睇騷支持。Anson Lo以一身金光「法老王」裝扮，連唱《Heartbreaker》、《EGO》和《ON》三首快歌唱爆亞博，之後換上一身白馬王子Look大唱情歌冧神徒。今次尾場特別二度Encore，Anson Lo換上粉紅色睡衣和白色背心，接唱《Lemonade》、《Take That》、《Rube Boy》、《Money》、《Gimme Gimme》5首快歌，更不時跌膊騷肌派心飛吻，唱到晚上11時56分才完騷。

Anson Lo又唱又跳。(葉志明攝)

Anson Lo完騷後表示，對自己今次演唱會表現「俾80分，我覺得我進步最大係對表演嘅投入度」他指，近日重溫第一次個人演唱會的表演，覺得自己「大個咗」，對舞台投入程度，表演時的眼神、氣場等都進步了「呢樣嘢係要讚下自己」。

他在分享籌備今次演唱會感受時提到，早於年初已經自己大致定好歌單，跳唱佔八成，是入行之最，所以體能要作超前預備，年初開始改善飲食習慣，暫時放低至愛「白飯」，主要食菜及肉類，排舞會吃飯團補充體力。面對神徒「哦」教主「唔食嘢」，Anson Lo笑指「我食飯，你哋邊有人魚線睇？」。

不過他自爆每晚演唱會後狂睇Threads mon po，被近日洗版的「被譽為全亞洲最優秀」元朗大寶冰室肉餅飯「引誘」，在台上大呼「好想食」這個「味蕾炸彈」，不少神徒高呼要跟教主一起食。Anson Lo完騷後指，自己Threads上每十條自己演唱會貼文就有一則「肉餅飯飛出嚟，半夜三更見到好痛苦」但始於仍在Show day唯有忍口，完騷後「一定會搵一日去食」。

Anson Lo接受訪問。(葉志明攝)

完騷後終於可以「大解放」，Anson Lo指慶功宴一定會食到「不要不要」，食飯、米線、叉燒要各式一份，不過他強調不會太放肆，「大家見到嘅腹肌人魚線我plan住要Keep住佢嘅，(Keep到) 去到呢一世」。

Anson Lo在尾場Encore又特別提到，在開騷前曾在社交媒體透露特備禮物予入場的神徒，「因為社會最近發生嘅事，唔係最適合嘅時候送禮物」呼籲大家保留票尾，當聽到神徒表示只有電子飛，就即場提議「咁將幾份禮物拍賣，將啲錢捐出去？」獲得現場神徒歡呼。Anson Lo接受訪問時就表示會再跟公司商討處理方法，呼籲神徒留意公布。

2023年第一次個人演唱會，Anson Lo多次感動落淚，不過今次開騷Anson Lo最後都忍住眼淚沒有「失守」，他指「上次演唱會喊到收唔到聲，喊到《不可愛教主》都唱唔到，要大家幫我唱，我覺得自己好唔專業，所以同自己講如果有下一次再開演唱會一定唔可以喊，就算喊左都要唱到歌。」

不過在有兩、三場多謝環節Anson Lo都被神徒感動到眼泛淚光，差點忍不住「我即刻耷低頭，同自己講呼吸，(演唱會監製）細榮老師喺耳機提我『返嚟』。我想以表演為先，自己嘅情緒擺後，因為當刻我係一個表演者，無論好與壞，我起碼完成首歌同表演俾大家睇。」

今次演唱會中，Anson Lo每一晚都表示希望透過演唱會《KINGDOM》傳遞愛，愛身邊的所有人和自己，亦多次呼籲大家關注大埔火災中受影響香港市民，指「一定會繼續關注你地、繼續無條件比support你地。」

Anson Lo完騷後可以盡情食。(葉志明攝)