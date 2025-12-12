港姐冠軍大仔外國「捱世界」被爆工時長好辛苦　做投行月入9萬

現年51歲的1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）與身家以億計、海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席老公鄔友正，近年活躍於各大社交場合，善用社交媒體宣傳。翁嘉穗和鄔友正育有兩子，分別為鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar），24歲的鄔謨雲入讀美國波士頓名校東北大學修讀商科課程，其後再到隸屬倫敦大學的倫敦商學院（London Business School）修讀管理及金融學科碩士課程，去年畢業。據報道指，鄔謨雲現時在倫敦一間投行擔任從事收購與合併的工作，翁嘉穗曾受訪透露兒子月入約9萬元，計劃打算工作3至4年汲取經驗後，接管家族生意。日前鄔友正發文透露，鄔謨雲在外國工時長，心痛兒子工作辛苦！

1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）與海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正結婚多年。（IG圖片）

鄔友正透露，鄔謨雲今在外國工作，仍未回港繼承家業，且要「捱世界」，「我大兒子在Y國金融公司工作，工時非常長，好辛苦！」不過身為舉重健力（Powerlifting）運動員的鄔謨雲，百忙之中仍抽空練習舉重，兩父子一樣，不放棄熱愛的興趣。鄔友正指預計「蝕大本」都要在東莞開騷，又宣傳之後有份出現的直播帶貨。

鄔友正當年傳出偷偷約會與李明慧情同姐妹的翁嘉穗，翁嘉穗自稱自己才是正印女友。最終，鄔友正與翁嘉穗於1999年在美國結婚。（VCG）

翁嘉穗當選後戀上比她年長20年、身家以億計的富商鄔友正，一家人現居住於價值過億的半山豪華獨立屋，榮升豪門少奶奶。但翁嘉穗的家境背景亦不俗，她曾自爆父親以前是經營鑽石廠，與鄔友正可謂門當戶對。

鄔友正發文指兒子在外國工作工時長，很辛苦。（小紅書）

鄔友正發文。（小紅書）

大仔鄔謨雲去年碩士畢業，現時在倫敦一間投行擔任從事收購與合併工作。（IG圖片）

原來鄔謨雲係健力運動員。（IG圖片）

2023年刷新兩項世界紀錄，非常厲害。（IG圖片）

