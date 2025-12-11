王祖藍因宏福苑火災痛失朋友　眼泛淚光：安息

圈中模範夫妻王祖藍及李亞男今（11日）現身汽車品牌發布會，還獲品牌方送贈新款電動車，二人都相當開心。而在接受媒體訪問時，問到是否很喜歡研究電動車，王祖藍就表示：「係呀！我基本上由有電車到而家，我基本上留意晒每一部電車嘅新聞。」表明無論家裡用車還是自家公司的車都是電動車。

夫妻檔出席活動。（陳順禎 攝）

當提到在早前於《萬千星輝賀台慶》中扮演叻哥（陳百祥）一事，問到在扮演前有沒有向對方報備一聲，王祖藍就揚言：「叻哥冇所謂啦，我諗佢都。佢自己都做呢行，佢自己成日都咁樣玩，大家咁樣玩都冇乜所謂喺呢行。（驚唔驚撞到佢會尷尬？）唔會，叻哥邊係咁嘅人，叻哥唔係方丈，冇問題嘅，（係唔係你度出嚟？）我度到臨尾個兩個禮拜都唔知做咩，每次都係咁，驚啲話題又過或者冇嘢扮，同埋而家有版權，有好多限制，其實我係諗唔到嘢扮，期待咗幾耐終於有單叻哥，終於有嘢扮，我多謝叻哥。（扮叻哥要唔要掌門人（曾志偉）審批？）全部都睇過晒，公司高層有嚟睇綵排，總經理有睇，其實都係一笑置之咋嘛。」

王祖藍回應扮叻哥一事。（陳順禎 攝）

王祖藍表示很喜歡研究電動車。（陳順禎 攝）

而作為大埔居民，提到日前宏福苑發生五級火災一事，王祖藍就表示有認識的朋友住在那裡，但已經離開了，一度講到眼泛淚光：「有朋友喺個度，總之不容易，唔講太多，安息。總之我可以講警察而家講緊個啲唔係咁理想嘅情況，有啲都係我哋識嘅人，大家守望相助，唔講咁多。」希望朋友的家人會慢慢好。而他亦透露因為今次的不幸事件，自己有份籌辦的「普世歡騰星光夜」演唱會活動將更改為「普世平安星光夜」，在舞台設計及演唱會內容上亦會作出一些更改。

王祖藍一度講到眼泛淚光。（陳順禎 攝）