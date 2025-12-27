2025回顧｜呢兩位視后幕前極少見令人懷念　炎明熹終自立門戶

每年都會有無綫藝人因各種原因被傳遭到公司雪藏，2025年盛傳遭雪藏的藝人就有炎明熹、江美儀以及蔡思貝。

現年20歲的「聲夢小花」炎明熹 (Gigi）自參加《聲夢傳奇》奪冠入行後，被喻為「TVB金蛋」，吸金力強亦憑《聲生不息》在內地打響名堂，惜雙方後來傾續約不果，她於去年中開始爆出與TVB合約出現問題。今年2月炎明熹已經被「雪藏」超過半年，連新年她在TVB都沒有工作。炎明熹趁沒有工作的時間不斷去旅行，不時更新社交平台安撫粉絲，零工作都沒有影響她的心情。炎明熹被無綫停工雪藏逾一年，就連台慶等大騷亦冇影。直至今年10月隨著炎明熹與無綫的合約正式劃上句號，她終於正式復出，且自立門戶開公司。

炎明熹（Gigi）自參加《聲夢傳奇》奪冠入行後，被喻為「TVB金蛋」。（資料圖片）

炎明熹出道後機會不斷，亦獲得開演唱會的機會。（資料圖片）

炎明熹被「雪藏」期間，有傳多間唱片公司以天價邀她加盟，但她日前宣布最終決定自組公司。（資料圖片）

現年54歲的江美儀憑TVB劇集《下流上車族》奪得視后，並在劇中以破格黑絲低胸吊帶裙造型登場色誘劇中老公林敏驄，被網民封為「黑絲視后」。江美儀自從2023年兩部劇集《隱形戰隊》和《羅密歐與祝英台》播畢後，一直未有新劇集推出，反而專注拍攝旅遊節目。有傳江美儀冇劇拍的原因是因為她堅持只簽部頭合約，企硬不做「親生女」而遭到雪藏。不過今年2月TVB旗下的77工作室公開劇集《模仿人生》的陣容，終於見到演出名單有江美儀，並與袁詠儀合作拍攝，令觀眾相當期待。

江美儀2022年奪得視后。（葉志明攝）

TVB旗下的77工作室公開劇集《模仿人生》的陣容，終於見到演出名單有江美儀。（微博照片）

現年34歲的視后蔡思貝近兩年工作量銳減，只客串拍周星馳的電影《少林女足》，在TVB的工作非常之少，有指她不受TVB重用，甚至疑似被「雪藏」。蔡思貝自2023年拍攝劇集《飛常日誌》後近兩年未有再拍新劇，早前《飛常日誌2》開鏡，大會稱今次是原班人馬拍攝，但在上一輯扮演港灣航空駐機場主管的蔡思貝，與馬國明有感情線，新一輯竟然完全無影，令她被雪藏之說甚囂塵上，又有指蔡思貝月前已與TVB完約。

今年11月蔡思貝出席活動時就坦言自己手頭上已經無劇，被問到有傳她已約滿無綫？蔡思貝表示：「傳言傳言。（咁仲有幾耐約？）合約呢啲仲有幾耐就唔講得，我覺得冥冥中有主宰，其實工作方面一直有安排。我有出糧嘅，有公司份糧。」

陳凱琳蔡思貝為2013年度港姐冠軍及亞軍，季軍為劉佩玥。（視覺中國）

蔡思貝早幾年獲TVB力捧。（IG@sisleychoi）