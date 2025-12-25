聖誕節｜富貴人妻精心佈置逾億豪宅搞派對 設兩張長餐枱空間極大
前2R成員黃婉佩（Race）在2011年宣布息影並轉戰金融界，2016年與比她年長19年的新加坡富商David Loh結婚，婚後育有一子一女，自此定居新加坡。而黃婉佩亦由藝人轉型成為商界女強人，她與妹妹Rhonda創辦網上地產平台Ohmyhome，經營得有聲有色，前年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！為了迎接聖誕節，近日黃婉佩就特別精心佈置屋企，處處都可見心思！
Race黃婉佩豪宅搞聖誕Party
片中所見，黃婉佩身處自家豪宅，以簡約溫馨風格為主，客廳內擺放了一顆聖誕樹，還有一部三角鋼琴，是老公送給她的生日禮物。而飯廳就擺放了兩張長形餐枱，她曾透露一家人會在可坐8人的雲石餐枱食早餐，而晚餐就會在另一張可坐約14人的木餐枱用餐，整個飯廳空間闊落，方便宴請親友，她更準備了不少朱古力、蛋糕等充滿節日氣氛的美食，相當有心思！
Race黃婉佩逾億豪宅曝光
其實黃婉佩之前亦曾公開過豪宅，據知他們一家四口定居新加坡，所住的獨立屋市值超過1億港元，單是花園就已經有3,000呎，而獨立屋至少有三層，設有私家升降機，地下室設有家庭影院及健身室，戶外更有一個大泳池，黃婉佩不時會同一對仔女在泳池玩水，盡享親子時光！
