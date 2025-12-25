聖誕節｜富貴人妻精心佈置逾億豪宅搞派對　設兩張長餐枱空間極大

前2R成員黃婉佩（Race）在2011年宣布息影並轉戰金融界，2016年與比她年長19年的新加坡富商David Loh結婚，婚後育有一子一女，自此定居新加坡。而黃婉佩亦由藝人轉型成為商界女強人，她與妹妹Rhonda創辦網上地產平台Ohmyhome，經營得有聲有色，前年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！為了迎接聖誕節，近日黃婉佩就特別精心佈置屋企，處處都可見心思！

前女子組合2R成員黃婉佩（Race）。（IG@missracewong）

Race依然好靚女。（IG@missracewong）

慶祝43歲生日。（影片截圖）

女強人！（IG@missracewong）

女強人！（影片截圖）

2016年Race與妹妹Rhonda一起創立了網上地產平台，經營得有聲有色。（IG@missracewong）

前年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！（IG@missracewong）

女強人！（IG截圖）

Race黃婉佩豪宅搞聖誕Party

片中所見，黃婉佩身處自家豪宅，以簡約溫馨風格為主，客廳內擺放了一顆聖誕樹，還有一部三角鋼琴，是老公送給她的生日禮物。而飯廳就擺放了兩張長形餐枱，她曾透露一家人會在可坐8人的雲石餐枱食早餐，而晚餐就會在另一張可坐約14人的木餐枱用餐，整個飯廳空間闊落，方便宴請親友，她更準備了不少朱古力、蛋糕等充滿節日氣氛的美食，相當有心思！

佈置豪宅。（影片截圖）

佈置豪宅。（影片截圖）

佈置豪宅。（影片截圖）

雲石餐枱。（影片截圖）

雲石餐枱。（影片截圖）

準備美食。（影片截圖）

準備美食。（影片截圖）

準備美食。（影片截圖）

有朱古力同蛋糕。（影片截圖）

LV朱古力。（影片截圖）

LV朱古力。（影片截圖）

Race黃婉佩逾億豪宅曝光

其實黃婉佩之前亦曾公開過豪宅，據知他們一家四口定居新加坡，所住的獨立屋市值超過1億港元，單是花園就已經有3,000呎，而獨立屋至少有三層，設有私家升降機，地下室設有家庭影院及健身室，戶外更有一個大泳池，黃婉佩不時會同一對仔女在泳池玩水，盡享親子時光！

Race一家。（IG@missracewong）

三姊妹為媽媽慶生。（IG@missracewong）

三姊妹。（IG@missracewong）

幸福人妻！（IG@missracewong）

現時黃婉佩一家四口定居新加坡，所住的獨立屋豪宅市值超過1億港元，單是花園就已經有3,000呎！（IG@missracewong）

TVB娛樂新聞台主播王鎮泉（Jeoffrey）專程去到新加坡探訪Race的億元豪宅及辦公室。（YouTube影片截圖）

地下室設有家庭影院。（YouTube影片截圖）

2R在2002年參加歌唱比賽時被星探發掘，後來組成組合出道。（視覺中國）