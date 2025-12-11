艾威憶亡妻陳美玲「她沒有消失過」　海葬向浪打招呼：是她的聲音

藝人艾威的太太陳美玲（Lisa）因家族遺傳性多囊肝及多囊腎病情惡化，於今年5月18日肝病離世，終年61歲。陳美玲生前曾因沉迷打牌影響健康，屢勸不改激嬲艾威，2020年，艾威宣布與陳美玲離婚，結束18年的婚姻。後來兩人上內地綜藝節目《再見愛人2》，陳美玲力挽狂瀾，終與艾威重修舊好，與艾威甜蜜度過人生最後時光。近日艾威再上《再見愛人》，問到夜深人靜時會否還想到陳美玲，艾威坦言：「她沒有消失。」

艾威與太太Lisa陳美玲。

艾威與太太Lisa陳美玲。

艾威直言，在搭地鐵時轉車時會想起亡妻，「我一看到那個牌就想到她了。因為她進了醫院的時候，我每天都去找她。我坐公車，然後又想到，我們商量在哪一個站下車，基本上她是沒有消失的。」艾威透露，晚上家中愛犬會睡在陳美玲曾睡過的位置上，「牠喜歡聞到Lisa的味道，牠不會去撕，好像是懷念媽媽的味道。」艾威長舒一口氣後，續說：「所以我基本上是不能忘記她的，只能把傷感放下、接受。」艾威指在劇組提起陳美玲時，「我也控制不住」，但「忍住就忍住，忍不住也沒辦法。」

艾威與老婆Lisa。

陳美玲逝世後，艾威選擇為太太海葬。今艾威每天在沙灘跑步，把海浪聲當作亡妻的聲音，「我會跟她打招呼，『不要煩我。』那些海浪代表她的聲音。她其實沒有消失過，只是以另外一種形態存在我的生命裏。」

艾威每天都會想起她。（節目截圖）