陳曉華激動澄清與郭晉安緋聞　與朱敏瀚劃清界線：佢嘅問題佢答

傳陳曉華與曾在《金式森林》飾演夫妻的郭晉安戲假情真，更被拍得兩人一同坐車的畫面。今日（11/12）陳曉華（Hera）出席《新聞女王2》劇集宣傳活動，談到與郭晉安的緋聞時激動澄清兩人關係。



最近陳曉華因與郭晉安傳出緋聞而成為焦點。（陳順禎 攝）

陳曉華說：「我一定要澄清，因為《金式森林》對我嚟講係一套好重要嘅劇，我哋兩個係⋯⋯我覺得跟安哥學咗好多嘢，我哋宣傳嘅時候亦同大家講咗好多次，我好感恩有呢個機會拍攝到《金式森林》，喺前輩身上學到好多嘢。我好珍惜呢段關係，所以大家唔好將《金式森林》同緋聞拉上關係。」

記者特別提到「好好珍惜呢段關係」這一段，她心領神會，說：「唔得，唔可以咁寫，應該係寫澄清！絕對冇呢件咁嘅事。」她表示，當時是與郭晉安一齊出席劇集宣傳活動，而且同行還有經理人、助手、攝影師等。「完全唔係大家揣測，所以我話，一定要睇《新聞女王2》，真係有種被十萬個唐芷瑤攻擊嘅感覺。」

陳曉華激動澄清與郭晉安緋聞。（陳順禎 攝）

她又解釋，希望觀眾和網民將劇中CP和現實分開：「唔好覺得拍劇就一定有嘢，係唔會㗎，可以冇㗎，因為大家真係想認真做好嗰樣嘢，大家都係理性溝通，然後感性演出。」問到，陳曉華會否考慮郭晉安這個「荀盤」或接受年紀比她大的男人，她一樣回答得滴水不漏。「我覺得對我嚟講，主要係溝唔溝通到，其實年齡，經濟，或者係住嘅地方，唔係住喺香港，我都OK，最緊要溝通到。」

講到「另一半」朱敏瀚，陳曉華就劃清界線唔肯答。（陳順禎 攝）

「另一半」朱敏瀚會否介紹這些緋聞？她回答：「唔知呀，你問吓佢。點解會唔開心呢？哎呀，你問吓佢。（你兩個一齊㗎喎）唔，做嘢先啦。（我哋問返佢？）而家我努力做嘢，佢嘅問題就佢答，我嘅問題我答晒。」

陳曉華表示現時專心工作。（陳順禎 攝）

