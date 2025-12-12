《愛回家》女星11歲絕密照出土？　精緻似洋娃娃獲張國榮溫柔攬實

《愛．回家之開心速遞》中飾演「高栢菲 David」一角的湯盈盈，近年為家庭已大幅減產，其代表作除了卡通片《我們這一家》主題曲及《阿旺新傳》醜女李笑好，也不得不提《生化壽屍》的細卷。湯盈盈當初是加拿大蒙特利爾選舉冠軍，顏值當然不會差，其實她小時候已是美人胚子！

湯盈盈與錢嘉樂組織了幸福家庭。（IG@tong_ying_ying）

湯盈盈曾憑《阿旺新傳》李笑好一角於萬千星輝頒獎典禮奪得「最佳女配角」獎。（TVB）

湯盈盈另一代表作是《生化壽屍》中的「細卷」。（劇照）

近日網上流出一張她11歲時與一代巨星張國榮（哥哥）的珍貴合照。當時紅透半邊天的張國榮遠赴加拿大登台，而在加拿大蒙特利爾長大的湯盈盈，被指是「哥哥」的小粉絲。相中可見，當年的張國榮戴上金絲眼鏡，身穿灰色花紋襯衫，文質彬彬，笑容極具親和力，為了遷就小女孩的身高，哥哥更蹲下來輕輕搭著其膊頭合照，毫無巨星架子。

據知照片攝於1986年，仍是兒童的湯盈盈留著一頭80年代流行的電燙曲髮，載大耳環、身穿白色花花上衣，眼仔碌碌面圓圓，露出羞澀微笑，像個洋娃娃一樣，整體輪廓跟現時亦變化不大。這張陳年舊照經專頁「張國榮藝術研究會」出土，發文者提到：「湯盈盈最難忘1986年11歲時，在加國看張國榮登台，晚上有機會和偶像吃飯，並且合照留念。」不少網民都對湯盈盈的童年樣貌感到驚艷，雖然她一度走諧星路線，但原來小時候已充滿星味，十分可愛。有網民留言大讚：「佢樣冇變過」、「充滿鬼妹仔氣質」、「兒童版湯盈盈，幾得意 」。

