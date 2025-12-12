李施嬅同車崇健曾考慮生BB　一個原因怕變單身媽媽

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，試圖透過節目互動及真心對話挽回八年情，引起許多關注。而在近期一集節目中，李施嬅就透露曾想有過生小孩子的打算，但最終因為一個原因而打消這個念頭。

在節目中當有嘉賓問到李施嬅及車崇健喜不喜歡小孩子時，車崇健就表現得很開心說：「我喜歡小孩。」而李施嬅亦表示其實是喜歡的，之前更有考慮過要生小孩子：「之前也想過想要小孩，但我自己覺得如果我有小孩，我會變成一個單身媽媽就是。因為我知道所有東西都要我去管，我去安排，我會覺得好累。」

而就生小孩子一事，李施嬅亦坦承曾與車崇健進行討論，但最終還是決定不生：「有一段時間我們有想過，然後有討論過想要，然後就我慢慢就覺得可能，如果整個家庭我都已經這麼累了，有了小孩我肯定崩潰了，我肯定會沒有我自己，然後全是投入在那個裡面，沒有自己的事業，所以我最後就不太想要了。」而有網民亦深明李施嬅的憂慮，認為車崇健在這段關係中處於太自我中心位置，沒有顧及女方的感受，再加上很多壞習慣屢勸不改，在這樣的情況下，如果有了小孩子，她更增添了許多事情需要照顧，所以有網民就笑言假若他們真的有了小孩子，李施嬅根本就是「喪偶式帶孩子」。

