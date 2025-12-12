王家晴Candy首回應與193緋聞　認鍾情高大男27字親解發展機會

ERROR成員193（郭嘉駿）上月底被雜誌爆出與女團COLLAR成員Candy（王家晴）拍拖，有指兩人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》而擦出愛火，秘密交往10個月！報道指193駕駛其銀色Benz G-Class座駕，接送剛在ViuTV收工的Candy，之後齊齊包到冚駕車去尖沙咀共享火鍋晚餐，有講有笑。

「A0」王家晴被指戀上193，報道更強調二人的29cm身高差。

報道刊出後，193即在IG貼出與Candy的打邊爐片回應戀情，二人合唱男方新歌《你的名字 我的聖詩》，期間Candy一度展現冧豬樣望住193，而歌詞內容亦相當甜蜜。不過，片末就有作曲人Delta T出場，193似乎想表示當日並非二人行，而與Candy見面僅屬拍攝新歌宣傳的短片。

193寫下：「本身拍緊一系列我新歌嘅cover片，諗住由12月開始每日出一條reels同大家倒數聖誕節，依家164cm嘅王小姐突然偷步變咗首發。」（IG@deniskwok193）

Candy都轉發了該帖文，但二人皆未有明確否認戀情，令外界繼續揣測。日前Candy與COLLAR成員接受《01娛樂》訪問時，分享到今年的成長，她先至今年在工作上發掘了很多新面向，尤其唱歌上又挑戰了新唱法，很享受新嘗試，當問到感情上是否都有所進展，Candy表示：「我覺得大家係一個好美麗嘅誤會，我哋嗰日純粹係拍193嘅嗰個新歌嘅reels，所以一齊打邊爐。」不過Candy過往曾透露自己鍾情高、運動型男士，193似乎十分符合，不過她就說：「我記得我之前訪問都有講過我嘅理想型係高嘅，咁我都的確係鍾意高嘅男仔，但係我覺得真係理想型……其實我冇一個好實質好硬性嘅條件，我覺得真係兩個人要睇吓相處，夾唔夾先決定。（同193夾唔夾？）呢個係未知，因為都係食過飯或者拍個節目咁樣，我覺得係未知嘅。」

日前Candy與COLLAR成員接受《01娛樂》訪問。（陳順禎攝）

談到今年的成長，Cand先指今年在工作上發掘了很多新面向，尤其唱歌上又挑戰了新唱法，很享受新嘗試。（陳順禎攝）

當問到感情上是否都有所進展，Candy表示：「我覺得大家係一個好美麗嘅誤會，我哋嗰日純粹係拍193嘅嗰個新歌嘅reels，所以一齊打邊爐。」（陳順禎攝）

當講到193是Marketing高手，能極速將緋聞轉化成新歌宣傳，問Candy可有從對方身上取到經，她笑言：「ViuTV最強PR！其實佢都有搵Ivy（蘇雅琳）去拍，佢未出啫，純粹無啦啦上咗雜誌，所以我就偷跑咗，做呢個宣傳片。」至於家人見到Candy被指拍拖還上了封面有何反應，會否很緊張，Candy則謂：「冇啦，佢哋都知我日日留喺屋企，仲心諗『拍拖？』」

Candy直認曾說過喜歡高的男生，不過實際上還是要視乎相處上「夾唔夾」，問到跟193相處如何，她表示：「呢個係未知，因為都係食過飯或者拍個節目咁樣，我覺得係未知嘅。」（陳順禎攝）