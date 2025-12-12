43歲前TVB小花冇人要直言妒忌羨慕恨　曾轉行做骨妹背後原因感人

現年43歲，有TVB「御用丫鬟」之稱的陳思齊近年移居內地，早前突然拍片自爆決定轉行擺攤賣雞腳，並加入蔡淇俊的團隊，成為「擺攤大軍」的一員，更揚言要做「雞腳皇后」，更經常在內地社交平台拍片分享自己的想法。

陳凱怡18歲時參選2000年港姐，係當年大熱之一，後來改名陳思齊。（TVB電視截圖）

最近她又有新片，標題是「有人要我嗎？大齡美剩女在綫等！」陳思齊在片段中說：「你哋一個二個係咁催我結婚，其實知唔知我已經盡咗力。其實我唔使直播嘅日子就會返香港照顧阿媽，睇住人哋一對對配對成功，我簡直妒忌、羨慕、恨！你哋成日話我揀老公好奄尖，我其實只係想搵個多頭髮，唔過份呀嘛？其中婚姻唔係需要打卡嘅KPI，所以困擾我嘅唔係孤單，而係你哋一個二個質問我嘅問題，你點解唔結婚呀？」

陳思齊指自己已盡力。（片段截圖）

（片段截圖）

（片段截圖）

她在片的最後，更對鏡頭大叫：「有冇人要啊？」陳思齊續指自己會做好自己，希望大家都可以搵到自己的幸福。

陳思齊對鏡頭大叫：「有冇人要啊？」（片段截圖）

陳思齊於2000年參選港姐入行，同屆參賽的還有簡慕華、岑寶兒等人，「大小姐」林淑敏等人賽前被傳媒喻為「翻版朱玲玲」而成為大熱的她卻三甲不進，有人說是因為當初她的一句「朱玲玲係邊個？」得罪人，所以最終無獎落袋。雖然落選，但依然被TVB睇中簽為藝人，從而開展她的演藝生涯，在TVB的12年間拍過上百部劇集，但只有少數令人印象深刻，包括《老婆大人》中的Bobo和《碧血鹽梟》中的四小姐。在2013年離開TVB去港視發展，本來都備受重用，可惜因為牌照事件令港視無以為繼，而陳思齊則退出了娛樂圈，轉行做骨妹。

陳思齊做過好多妹仔角色。(網上圖片)

轉做骨妹，她曾接受其他傳媒訪問時表示，是用香薰按摩幫客人減壓舒緩，而且她只接女客人，更為這份工作進修了音樂治療及香薰按摩和的課程。陳思齊指自己去學的原因，是因為媽媽老紀大有「五十肩」，孝順女的她當然想給媽媽最好的服務，而這件事更成為了自身的工作，一舉兩得。