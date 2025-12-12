新聞女王2｜龔慈恩10分鐘一鏡到底演出　全靠呢樣嘢：唔係記性好

龔慈恩接連有《金式森林》和《新聞女王2》兩套劇播出，劇內飾演角色均獲觀眾一致好評，她日前（11/12）出席《新聞女王2》宣傳活動時，表示對於觀眾對於角色的喜愛而感到開心。



龔慈恩接連有《金式森林》和《新聞女王2》兩套劇播出，劇內飾演角色均獲觀眾一致好評。（陳順禎 攝）

今年，龔慈恩更被提名參加「最佳女配角」，問到對獎項的信心，她回答：「我覺得能夠參與咁好嘅劇集，同埋有觀眾嘅鍾意，我就已經贏咗，但係劇組入面邊位贏我都一樣咁開心。大家都好努力，事實上每一位都做得好好。」

劇中龔慈恩都飾演有計謀，有城府又自帶氣場的角色。她接受訪問時表示，與現實中的她頗有出入。「媽媽嘅態度又唔一樣，但係我唔否認有陣時要軟硬兼施，但係咁多年，最重要都係大家溝通，互相體諒。你話方太，喺某程度上都有，佢喺呢個位置，知道點樣去守，喺某程度上佢都會知道下面做緊乜嘢，佢守業係比較犀利，但係後期佢都係一個比較感性嘅人。我覺得佢都幾慘，初初第一輯我都未有呢種感覺。」

最近觀眾都激讚她在劇中連續10分鐘一鏡到底的演出，她也回答：「對於我自己嚟講，唔係一個記性好嘅人，但係呢啲真係方太內心嘅說話。因為之前一直了解佢內心世界，我已經同情佢。」

龔慈恩10分鐘一鏡到底演出獲讚。（陳順禎 攝）

《新聞女王2》台前幕後出席宣傳活動。（陳順禎 攝）

《新聞女王2》龔慈恩。（陳順禎 攝）