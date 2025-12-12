《新聞女王²》唔用《新聞女王2》深藏含意　監製鍾澍佳親解細節

《新聞女王2》劇名原來有重大含意？不知道大家有沒有發現，《新聞女王2》的劇名並不似是《法證先鋒VI》一般用上羅馬數字，也不是《逆天奇案2》一樣在劇名後加上數目字，而是在《新聞女王》後加一個「²」變成《新聞女王²》。



《新聞女王²》用二次方代替2字是有意思的。（TVB圖片）

昨日（11/12）《新聞女王2》劇集宣傳活動上，監製鍾澍佳接受《香港01》訪問時就表示劇名當中其實是有特別含意的。「其實係square（二次方），呢個係一個好細嘅細節。我諗今次呢一集唔單止係一個續集，其實喺層面或者內容上面，或者係成個新聞界發生嘅嘢，已經唔淨止一間公司咁小事，而係一個square，係一個二次方發生嘅故仔。」他解釋道，第二輯用上二次方代表「II或2」，亦有新聞 x 公司的意味。

台前幕後出席《新聞女王2》宣傳活動。（陳順禎 攝）

問到，會否乘勝追擊再推出《新聞女王》第三季，監製鍾澍佳也回答：「最重要係諗到一個好嘅劇本，有個好嘅idea就可以考慮，但係真係要有一段時間。（度好劇本？）係。（需要幾耐時間？）哈哈，我唔知呀。希望喺而家呢個故仔睇到尾嘅時候，大家都會知道我留咗啲尾喺度。就睇吓係咪可以發展落去。我哋會努力咁去度。」

關文深導演和監製鍾澍佳。（陳順禎 攝）

另外，日前活動中，蔡潔大爆劇中駕駛電單車一幕，原來是由關文深導演充當替身。他接受《香港01》訪問時，也說：「去到現場我都要畀蔡潔睇過嘅，佢冇嫌棄我。我都好大膽幫佢。」做替身有沒有酬勞？鍾澍佳笑言：「冇。哈哈哈。」關導又說：「哈哈哈，我哋絕對唔收嘅，乜都冇。」但相信，關導也十分享受在劇中風馳電掣的感覺，肯定是大呼過癮！