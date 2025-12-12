長安二十四計劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《長安二十四計》陸劇有霜城作為編劇，林峰、李磊為執導，由成毅、劉奕君、王勁松、周奇、佟夢實領銜主演的一套以古裝復仇為題材的電視劇。成毅今年憑多部古裝劇如《赴山海》、《天地劍心》的熱度提升了不少陸劇圈人氣，年尾打鐵趁熱，一改仙俠形象，嘗試演繹內心暗黑的天才謀士，開展超高智商報仇局！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《長安二十四計》電視劇情大綱

唐朝文承年間，謝淮安（成毅 飾）是虎賁衛設計者劉子溫的兒子，記恨家族慘被虎賁將軍言鳳山（張涵予 飾）滅門，背負血海深仇潛伏十年，隱忍埋下復仇之棋。他得到帝王（劉奕君 飾）的支持，於是化名以淮南縣衙主簿的身份重回長安，表面上他奉帝王密詔，協助清除奸邪，試圖破壞言鳳山欲裂土分國的陰謀，但其實謝淮安是在暗中精心佈下復仇大計，一步步向滅門仇人討回性命。謝淮安更聯手畫師白莞（徐璐 飾）、將領顧玉（葉祖新 飾）、劍客葉崢（佟夢實 飾）等一眾志同道合之士，誓要為枉死的家族報仇，並與仗勢欺人、鏟除異己的言鳳山展開激烈對壘。朝堂之上，每一步都是步步驚心的算計、權謀暗鬥的博弈。

《長安二十四計》播出時間｜最新追劇日曆

《長安二十四計》電視劇幾時播? 《長安二十四計》一共有28集，由CCTV-8、優酷、咪咕視頻、Netflix播放。

CCTV-8：12月12日起21:30檔每晚播出。

優酷全網首播：VIP會員首更3集，12月13日、12月14日每天更新2集。SVIP每個更新日提前多看1集。

咪咕視頻全網首播：咪咕鑽石會員首更3集。12月13日、12月14日每天更新2集。會員用券每個更新日提前多看1集。

《長安二十四計》演員人物關係圖

《長安二十四計》演員

成毅 飾 謝淮安

虎賁衛設計者劉子溫的兒子，零武力謀士，因天生白髮而被稱為「白頭兒」，一心替家族報復，全靠聰明才智佈下心狠手辣的心計

劉奕君 飾 蕭武陽

帝王，看似位高權重，其實徒有虛名，暗中被人擺佈的棋子

王勁松 飾 吳仲衡

有勇有謀的重臣，謝淮安師長；性情複雜，與言鳳山鬥智

張涵予 飾 言鳳山

充滿野心的虎賁將軍，本是劉子溫門下的徒弟，但發起叛變將他一家滅門

佟夢實 飾 葉崢

劍客，與謝淮安合作

徐璐 飾 白莞

謝淮安妹妹；畫師，能換臉潛伏