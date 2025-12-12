車崇健屢勸不改李施嬅感辛苦　艾威當面點破問題

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，引起許多關注。而隨着節目的播出，令不少網民發覺在他們這段八年情的關係中，車崇健的確存在着許多問題。而在近期一集節目中，就邀得曾參加過《再》節目的艾威返場做嘉賓，更精準地點破了車崇健的問題所在。

二人因為節目受到不少關注。（影片截圖）

作為返場嘉賓的艾威，在與車崇健進行交流的時候就一針見血地指出車崇健的問題所在，他表示：「你把你自己個人放在中心，她（李施嬅）說這個地區我不喜歡，但是我喜歡，我夠錢，這房子夠大，你喜不喜歡完全不是我的問題。」點破了他無視伴侶的要求，而在買房子的時候，他是買在李施嬅完全不會考慮的地區，而且說好買的房子是送給李施嬅，但最後卻寫自己名字，這個行為亦令不少網民感到困惑。

艾威點破車崇健問題所在。（影片截圖）

李施嬅多次透露車崇健說要改，但一直沒有進步。（影片截圖）

李施嬅曾透露在二人未發展成戀人關係前，車崇健對她甚是關心，但當確認了關係之後，這種關心就少了許多，令她覺得沒有繼續用心經營，而從艾威的角度看表示：「你之前對她很好，你的目的就是要把她拉進你的生活裡面。好了，當你把她拉到你的生活裡面，成為你的一部分，你就放心了，到手了，我不用再怎麼去愛她了，我只是作為一個旁觀者，我的經驗告訴我，很多人，其實他的所作所為完全是為自己，完全是從我一個以我為中心出發去想。」而在旁的車崇健有認真聆聽，網民們都希望他聽得入耳，能把對方（李施嬅）的需求放在心上，作出改變。

車崇健認真聆聽。（影片截圖）