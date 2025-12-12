戴夢夢41歲生日宣布誕女　試管嬰兒懷孕過程辛酸：不敢相信成媽媽

戴夢夢今日（12日）迎來41生日，她在IG分享另一喜訊，就是囡囡出世了，恭喜！她分享多張與BB相及母女合照，透露英文名字叫「Brianna」，而其中一張相見戴夢夢躺在手術床上，手插滿喉，抱住剛出世的囡囡，疑喊到眼腫腫，場面極感人。

戴夢夢寫道：「踏入不惑之年，沒有馬不停蹄一個月的生日慶祝，只是簡簡單單和家人吃了餐生日飯。因為我在坐月中，冇錯，我的小寶貝兩個星期前來到這個世界了🌍佢同大家say Hello👋🏻👋🏻👋🏻我相信這份生日禮物是上天給我們最大的禮物，踏入凌晨12點，她已經跟我慶祝生日了🤭不讓我睡覺、好好和我慶祝一番🤣🤣🤣我們新手爸媽好似迷幻列車咁，同所有父母一樣都經歷緊照顧新生兒的階段🤭是的，照顧new born一點都不簡單😆但是那種累及攰，心𥚃還是感到無價及甜美🥰而我的生日願望很簡單，就是希望妳身體健康、快樂成長❤️ 爸爸媽媽愛你😘😘😘 #四十加一 #不敢相信自己成為媽媽 #dadandmomloveyou #babygirl #Brianna #生產過程中腦袋空白一片 #NewBonBaby #Sagittarius #射手寶寶 #新手爸媽 #多多指教 #邊學邊做 #感恩 #健康快樂成長」。

戴夢夢在2021年與圈外男友Kyle結婚，升呢做人妻，今年8月她在IG宣布懷孕喜訊，並透露求子之路充滿艱辛，最後以試管嬰兒（IVF）技術成功懷孕！戴夢夢曾在接受訪問時透露婚後一年多開始嘗試「造人」，至2023年成功懷孕，可惜不幸小產，令她有陰影，甚至對自然懷孕有恐懼，她透露自己經歷過無數次努力與失敗才成功佗B，更為懷孕打過300針！戴夢夢曾拍片記錄自己求子之路的辛酸，可見她除了要抽血之外，還要自己打排卵針，肚皮上更貼住膠布，估計是打針後肚皮瘀青，而她亦坦言「打排卵針嘅時候係特別腫同肥啲嘅#舊年一路都處於肥腫狀態」，期間更要「無限輪迴打針#無限輪迴抽血」，過程實屬不易！

