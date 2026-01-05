萬千星輝2025｜羅子溢失落視帝　連續兩年被捧為大熱卻臨門撻Q

《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男主角」結果出爐，最終由黃宗澤憑《新聞女王2》封為視帝，憑《金式森林》入圍五強的羅子溢大熱倒灶，回巢6年後依然未能奪得視帝。羅子溢從2005年由電影入行，到2008年加入無綫（TVB），羅子溢中間離開過幾年時間，2019年正式回巢。

萬千星輝頒獎典禮2025｜完整得獎名單！新聞女王2掃9個獎成大贏家

羅子溢在《金式森林》表現出色。（官方圖片）

羅子溢呢個嘲諷式勝利笑容正呀！（官方圖片）

羅子溢入行前做救生員

羅子溢中七畢業後，曾報讀救生員課程並在會所泳池擔任救生員，雖然這段經歷為他維持生計，但他始終將演藝事業視為長期目標。2005年，他被電影公司發掘，選擇進入演藝界，並於2008年簽約無綫電視，開始了他的影視雙線發展。羅子溢的成名之作是2008年參演的《盛裝舞步愛作戰》，當然最出名一定是《On Call 36小時》，受到了觀眾的廣泛喜愛和認可，他所飾演的角色「洋蔥」深入人心，為他贏得了多個獎項提名及獎項，包括2012年的MY AOD我的最愛頒獎典禮的最愛電視男配角獎，亦因此劇認識了老婆楊茜堯。

羅子溢在《盛裝舞步愛作戰》所飾演的角色「洋蔥」深入人心。（劇照）

羅子溢在《陀槍師姐2021》感情戲交到貨，做臥底時一些微表情也見心思。（《陀槍師姐2021》截圖）

羅子溢楊茜堯戀情被嘲諷

羅子溢與楊茜堯的戀情外界一直不看好，甚至覺得男方是貪圖女方的名聲，但羅子溢覺得對方為自己付出很多，由拍拖到結婚初時都不被看好，但楊茜堯不受外間影響，繼續相信他，他非常感動，他曾接受《香港01》訪問時說：「我好多謝太太，佢喺我最平平淡淡，唔上唔落嗰陣，佢都選擇同相信我，譬如嗰陣時有啲唔好嘅聲音，『你同佢一齊都係為咗增加自己知名度啫』，坦白講，嗰陣時的確大家位置有高有低，佢知名度比我高，會有好多呢啲聲音出現，或者話我利用佢，但佢依然相信我，同我結婚生小朋友，之後減產，如果唔係同我結婚，佢成就會更加大，更多出色作品，所以我好多謝佢。」

羅子溢與楊茜堯的戀情外界一直不看好。（IG圖片）

楊茜堯(前名:楊枱)及羅子溢(前名:羅仲謙)

羅子溢回歸TVB

在拍畢《潮流教主》後，羅子溢曾一度離開TVB，轉而到內地發展。他的低調與努力讓他在內地市場也獲得了一定的知名度。2019年，他選擇回歸TVB，並於2020年改名為羅子溢，重新出發，展現新的形象，拍了幾部不錯的作品，例如《木棘証人》、《陀槍師姐2021》和《星空下的仁醫》，一直都與視帝之名擦身而過，上年在《婚後事》中的細膩演技終於得到評審和觀眾們的認可後，終可一嘗視帝滋味，可惜跟今年一樣臨門撻Q。