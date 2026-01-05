萬千星輝2025｜陳豪未能三奪視帝　事業曾陷低潮靠傳銷過濾器幫補

《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男主角」結果出爐，最終由黃宗澤憑《新聞女王2》封為視帝，陳豪雖然憑《俠醫》殺入五強，可惜爭臨門一腳，未能第3次奪獎。

陳豪在《俠醫》非常正氣。(《俠醫》截圖)

陳豪首部電影已經拍三級片

陳豪年少從澳洲回流到港後，20歲起擔任Esprit的模特兒，後被發掘加入電影圈，起初大多數演奸角，他接拍的首部電影為三級片《晚9朝5》，首部電影已經三級片，當中不乏性愛、裸露的畫面。多年後陳豪在接受訪問時提及《晚9朝5》，自己本來是想做模特兒，但有人叫佢拍戲就又試試：「反正都係easy money, why not？自己一直都冇發明星、演員夢，完全冇諗過要做演員。」

1994年的陳豪勁青春，當時他才23歲，接拍首部三級片電影《朝9晚5》。（影片擷圖）

陳豪自言接戲後才知拍三級片，整個腦子都係「弊傢伙！死喇死喇！三級片？上錯船喇…」（影片擷圖）

陳豪露股都試過

事關陳豪在拍攝《晚9朝5》有不少裸露畫面，更多的是露股，他更笑言：「成部戲有得震冇得瞓，新人啊嘛冇計，你第一次做戲又唔知做乜。導演叫你做咩咪做咩，相信是入行以來最激烈的一部戲」。後來提及他在戲中要露股，誤以為是他所能接受的尺度時，他激動說：「唔係！露股我接受唔到！哈哈，我係個啲表面開放，內裡保守。」

事後他再補充因為當時誤接《晚9朝5》三級片，只能夠硬住頭皮去拍，不過導演都有嫌他不夠放，會在後面用手推自己，幫他完成想要拍出來的畫面，因為當時真係唔識又冇經驗。

陳豪笑言自己都接受唔到露股。（影片擷圖）

陳豪事業曾陷低潮靠傳銷過濾器幫補

其後陳豪事業一度陷入低潮，試過半年無工開，更要做傳銷賣過濾器賺錢。2000年陳豪正式加入TVB，2002年憑劇集《洛神》「曹丕」一角一炮而紅，陸續憑《絕世好爸》、《金枝慾孽》、《秀才遇著兵》、《火舞黃沙》入屋，慢慢晉升為TVB一線當家小生，2007年憑《溏心風暴》榮升雙料視帝，也是TVB首位獲得「亞洲視帝」、「TVB視帝」、「大馬視帝」及「新加坡視帝」的「四帝」男藝人。之後在《萬千星輝頒獎典禮2023》相隔16年再登視帝寶座。

陳豪在《極速傳說》都好出位。（《極速傳說》劇照）

陳豪2002年憑劇集《洛神》「曹丕」一角一炮而紅。（網絡圖片）

陳豪一直對陳茵媺照顧有加，十分疼錫太太。(aimeechan_official)

其實陳豪當年因聲帶有瘜肉，所以令到他聲沙，接到的都是歹角或不討喜的人物，後來他接受手術後，變返靚聲王，靚仔又有型仲有把靚聲，坐穩師奶殺手地位。