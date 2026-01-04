萬千星輝2025｜佘詩曼破紀錄4奪視后　曾因母親重病討厭當明星

《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女主角」結果出爐，佘詩曼憑《新聞女王2》「文慧心」一角獲封視后，再破自己紀錄，第四次獲封為視后，非常厲害。

佘詩曼的文慧心（MAN姐）霸氣十足。（劇照）

佘詩曼1997年參加香港小姐競選獲得季軍，隨後於1998年與TVB簽約入行，初出道時即獲力捧，在《雪山飛狐》、《刑事偵緝檔案IV》等劇集中擔任女主角。不過事業初期的她曾面臨嚴苛的公眾批評。她的對白聲音被指「雞仔聲」、音調過高，演技亦被評為缺乏深度和感情，亦曾被助導粗口問候兼掟劇本。

佘詩曼，1997年香港小姐季軍，參選時22歲。（網上圖片）

佘詩曼初出道主演劇集《雪山飛狐》飾演苗若蘭一角，被指「雞仔聲」不會演戲。（影片截圖）

幸好佘詩曼並沒有放棄，之後更創造一個又一個的經典代表作。2000年在《十月初五的月光》飾演「祝君好」，這個角色深受歡迎，讓她成功走出初期的困境，下一年又有一部《酒是故鄉醇》令她連續兩年奪得「2001年度我最喜愛的電視角色」。之後2004年《金枝慾孽》中的反派「爾淳」讓她人氣急升。2006年憑《鳳凰四重奏》首奪視后寶座。到2014年《使徒行者》 飾演「釘姐」一直到近年到令人印象深刻， 角色立體多面，第二度奪得視后，讓她的演藝事業再創高峰。

2006年《鳳凰四重奏》佘詩曼首奪視后寶座。（影片截圖）

由林峯和佘詩曼主演的角色爆Seed和釘姐是觀眾心目中的一大經典CP。（劇照）

2011年佘詩曼將事業重心轉往中國內地市場，不過正式在內地彈起就要去到2018年，憑住《延禧攻略》飾演「嫻妃」一角爆紅，這部劇集在中國大陸創下驚人的點擊紀錄，讓她在亞洲的知名度更上一層樓。

佘詩曼憑《延禧攻略》飾演嫻妃一角而在內地爆紅。 (《延禧攻略》劇照)

風光事業背後，其中佘詩曼曾在某一刻「討厭自己當一個明星」。父親在她5歲時發生車禍去世，佘詩曼自此和母親相依為命，雖然兩人分隔兩地生活，但彼此感情不變。因為視「母親」如命， 2005年佘詩曼在北京參加一個頒獎典禮，一個消息頓時令她體會到「身不由己」的滋味，感到自己無能為力。

佘詩曼參加內地節目《說出我世界》，大方剖白內心世界，講到哽咽不已。（微博圖片）

佘詩曼曾在內地節目《說出我世界》中表示：「記得2005年，我去北京參加一個頒獎典禮，在台下等著領獎那一刻，我接了一個電話，他說，你媽媽在美國動了一個肺部的手術，她心跳呼吸停了20秒，醫生說你們要有心理準備，因為媽媽永遠都不會再醒來，或許醒來以後，她會失去所有記憶，我傻了。我很想哭，但是我不能哭，我忍住，在那一刻我真的很討厭自己當明星。」言語間，因礙於明星身份，對媽媽感到無能相助，佘詩曼認為永遠要把自己最真實的情緒藏在心裡，這一段感人的演說聽到台下觀眾熱淚盈眶，連她自己都忍不住哽咽起來。