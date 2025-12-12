新聞女王2｜王敏奕吳業坤囝囝竟撞名馬國明　高鈞賢人夫感爆棚

《新聞女王2》是由無綫與優酷聯合出品的台慶劇，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。12月11日晚播出一集中，王敏奕吳業坤囝囝取名國明引爆網絡笑彈，「馬國明」含金奶嘴創意改圖勁抵死，網民：「佐治以意想不到的方式回歸了！」而高鈞賢靚仔斯文眼鏡律師Look＋暖男人設更獲網民大讚「人夫感爆棚」。



王敏奕吳業坤真係好襯，簡單熱鬧又溫馨。（官方圖片）

12月11日晚《新聞女王2》播出第22集，劇情集緊張、溫馨、感性及緊貼社會議題於一身。劉艷（王敏奕飾）在師傅張家妍（李施嬅飾）幫忙下，調查一宗疑似虐兒案，並揭出與社區保姆外判漏洞等問題有關……劉艷採訪期間意外受傷，PM（吳業坤飾）因緊張過度驚爆二人奉子成婚，事件引爆兩大前輩Man姐（佘詩曼飾）與家妍分別向兩名主角訓話，期間劉艷的一番話觸動了對前度邵俊樂律師（高鈞賢飾）仍有感覺的家妍神經……

PM（吳業坤飾）因緊張過度驚爆二人奉子成婚，事件引爆兩大前輩Man姐（佘詩曼飾）與家妍（李施嬅飾）分別向兩名主角訓話。（官方圖片）

該集劉艷與PM（馬家明）這對「喜感CP」奉子成婚贏盡網民祝福，大讚二人簡單的簽紙儀式、與將婚戒紋在無名指的行為十分浪漫，不但符合二人單純人設；在現實世界，敏奕當年與曾國祥拍婚照時，也同樣大晒「紋身婚戒」，這個橋段絕對別具心思及意義。為了「慶祝」劉艷與PM這對活寶貝有情人終成眷屬，編劇給出了一個驚喜震撼彈，就是二人的愛情結晶，名字竟然是國明，全名與在劇中飾演已故佐治的馬國明一模一樣！

為了「慶祝」劉艷與PM這對活寶貝有情人終成眷屬，編劇給出了一個驚喜震撼彈，就是二人的愛情結晶，名字竟然是國明，全名與在劇中飾演已故佐治的馬國明一模一樣！（官方圖片）

新聞女王2丨網民望開拍《新聞王子-佐治回歸》

對於馬國明以如此驚喜的方式再度「亮相」，網民極為受落，網上更充斥海量「笑爆嘴」等類似留言，認為劇組此舉相當洗腦兼有啟發性，有網民指《新聞女王》若開拍第三集，可考慮叫《新聞王子-佐治回歸》，認真有創意：「馬明在此劇存在率相當高」、「馬明以一種意想不到的方式回歸了」、「前世是Man姐對手，想不到重生後是Man姐契仔」。網上還因而廣傳了一張PM、劉艷與馬國明的一家三口照片，照片中馬國明除了是「馬明頭，BB身」，最抵死的是他嘴上含著「金奶嘴」，完全呼應了Man姐訓話PM時，洩露了有送金奶嘴給BB的念頭，認真有心思。

即使Man姐對PM嚴厲訓斥，也是充滿愛及笑料，網民如此喜愛金奶嘴就是鐵證。（官方圖片）

即使Man姐對PM嚴厲訓斥，也是充滿愛及笑料，網民如此喜愛金奶嘴就是鐵證。（官方圖片）

其實這幾幕輕鬆又溫馨的場口（即使Man姐對PM嚴厲訓斥，也是充滿愛及笑料，網民如此喜愛金奶嘴就是鐵證），也表達了作為現代女性，無論對於事業、愛情及家庭是怎樣的決定，只要「遵從本心，堅守自我」，就已是「真正的女王」！無論是Man姐全力衝刺事業大殺三方、家妍為事業犧牲愛情、劉艷選擇結婚生仔同時兼顧事業；三個人雖各有想法態度，但絕對沒有對錯之分。作為現代獨立女性，無論最終選擇家庭或是事業或是兩者兼顧都沒有對錯，關鍵只要擁有自己決定人生的權利，任何選擇都可以是好選擇，佳導曾於網上這樣回應網民：「可以自由選擇自己的人生，決定自己的道路，承擔責任帶來的壓力，這樣才是真正的『女王』」

作為現代獨立女性，無論最終選擇家庭或是事業或是兩者兼顧都沒有對錯，關鍵只要擁有自己決定人生的權利，任何選擇都可以是好選擇。（官方圖片）

新聞女王2丨網民勁Buy暖男邵律師

另網民的關注點還落在家妍與邵律師最終能否復合。上季因家妍走了歪路選擇狠心分手的邵律師，當發現家妍其實依然是當初那個熱血、執著又善良的專業新聞工作者時，對家妍的態度亦日趨溫柔。結尾二人醫院偶遇一幕，邵律師更主動試探家妍有否復合打算，可惜卻因家妍未夠勇氣重新開始令事件尷尬收場……

結尾二人醫院偶遇一幕，邵律師更主動試探家妍有否復合打算，可惜卻因家妍未夠勇氣重新開始令事件尷尬收場……（官方圖片）

對於「樂妍CP」復合有望，不少網民大表興奮及肉緊：「集氣！！麻煩編劇復合他們倆」、「太好了，其實律師一直都很好，支持！」、「雖然工作和生活態度有不同，但彼此可以磨合啊」、「希望他們有Happy Ending」、「邵律師麻煩請給家妍多點愛」。

高鈞賢的情深眼神太殺食了吧，真係太鍾意「樂妍CP」了。（官方圖片）

而在上一季憑邵律師這個「100分暖男角色」贏盡好評的高鈞賢，今季再度收獲大量正評，由爆棚男友力躍升為「爆棚人夫感」的同時，其溫柔的聲線及充滿愛意的眼神，亦獲得高度評價：「把聲好好聽」、「講嘢超溫柔」、「理想型老公」、「戴咗眼鏡超靚仔」、「風度翩翩、斯文靚仔」、「怎麼能有人拒絕高鈞賢」、「邵律師真的很適合高鈞賢演，很帥的造型」。

而現實生活中，高鈞賢不但是好老公、亦是廿四孝爸爸，女兒Liona更是超級可愛BB，李施嬅也曾私下探望高鈞賢一家三口。