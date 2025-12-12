古天樂雙料視帝倒戈做ViuTV《造星VI》判評　同日撼TVB台慶頒獎禮

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》將於2026年1月4日第三度移師澳門上葡京綜合度假村作現場直播。消息指，ViuTV將以皇牌節目《全民造星VI》總決賽「硬撼」迎戰，同樣選址澳門的新濠影滙舉行，並已成功邀得重量級影視巨星古天樂（古仔）擔任評判，讓這場對決充滿話題性，兩台收視亦成焦點！

古天樂被指將擔任《全民造星VI》總決賽評判。（IGkootinlok_louis）

《全民造星VI》由近一百人進行淘汰，已進入尾聲。

ViuTV將以皇牌節目《全民造星VI》總決賽迎戰，硬撼TVB台慶頒獎典禮。《全民造星VI》

古天樂電影版《尋秦記》12.31上映

巧合的是，一直被指是都市傳說，早已拍攝完畢的電影版《尋秦記》，鐵定於2025年12月31日上映。而古天樂正是在2001年憑藉劇集版《尋秦記》勇奪《萬千星輝頒獎典禮》的「本年度我最喜愛的男主角」及「本年度我最喜愛的電視角色」成雙料視帝。如今，他傳出「倒戈」現身《造星VI》總決賽，間接與昔日東家對撼，更添戲劇性。

電影《尋秦記》將於12月31日上映。（劇照）

《全民造星》總決賽星級評判團

ViuTV歷屆《全民造星》總決賽均以星級評判團引人注目，過去曾有周慧敏、霍汶希、毛舜筠、李嘉欣及謝安琪等。來到第六屆，評判陣容更是火力全開，除了傳聞加盟的雙料視帝古天樂，港產女神梁詠琪（Gigi）亦是評判之一。此外，ViuTV還傳出邀得一位韓國一代女團成員，港韓女神配搭資深影帝的組合極具新鮮感。反觀TVB方面，頒獎典禮有視后佘詩曼、宣萱及林保怡等實力派大熱獲提名，觀眾亦熱切期待他們親身出席。

據指梁詠琪亦是《造星VI》判評之一。（ig@gigileungwingkei）

TVB已踏入第58年。（資料圖片）

佘詩曼在《新聞女王 2》飾演Man姐成視后大熱。（劇照）

林保怡隔14年重返TVB，在《刑偵 12》飾演警司丁洛風。（劇照）