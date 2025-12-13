衛蘭見到耶穌遇神蹟　骨頭痛祈禱：床邊出現天使摸我的腳

圈中有不少藝人是虔誠的基督徒，其中一位就是衛蘭（Janice)。原來不講不知，在成為基督徒前她是一位相當迷信風水之人，但因為一個人以及當時發生的一件奇蹟之事，令她相信有神的存在。近日，她接受周國豐的YouTube節目《國豐百科》訪問，大談信主經過，更表明已將未來交托給神，由祂引領方向。

衛蘭是一位虔誠的基督徒。（衛蘭微博圖片）

神醫治好病痛

衛蘭有一個孿生妹妹衛詩，同樣地做歌手，但在受力捧階段卻被爆出在日本因藏毒罪而被捕（2009年），星途盡毁。在這件事情之後，她就開始接觸基督徒，再加上在那個時候衛蘭身體突故出現離奇病痛，在找不到原因之下，她就作出祈禱，沒想到出現神蹟：「那時候我是很不舒服的，整個身體都很不舒服，整個身體好像骨頭裡面，那些痛是骨頭裡面發出來的那種痛。（是不是壓力？）我不知道，（可能是情緒？）可能是，總之是整個身體很痛，我覺得這件事很奇怪，找不到原因，但是那時候整個身體很痛，還有睡不着，然後我就祈禱，祈禱神可不可以醫治我，然後衪真的在我床旁邊，我突然間出現了一個天使，然後她（天使）就摸我的腳，然後所有裡面發出來的痛就消失了，那時候是我妹妹一直說我祈禱的，所以我知道是神，我知道是神的天使，醫治了我。」

兩姊妹感情很好。（Instagram：@jillvidal）

衛蘭因為見證奇蹟事而信基督教。（影片截圖）

曾經相信風水

而正正這件事情，令衛蘭相信有神的存在：「很奇妙，所以我沒可能不相信，還有那段時間之後就好像被聖靈充滿，然後我就開始很多異象，見到耶穌，見到世界末日的東西，然後就開始很投入，很想知道為甚麼這個神這麼好，為什麼祂這麼愛我，祂會醫治我，也會醫治我妹妹，就是遇到祂的那一刻，我的世界我的生命180度轉變。」

衛蘭續言在相信神之前，自己是一位很迷信風水之人：「我是有信風水，有信佛，所以我就覺得是不是因為我家裡有很多風水，我就經常都不知道為甚麼經常都生病，但是我信了之後，那個時刻我就拿走所有的風水，放在垃圾袋，然後就祈禱然後就扔掉，我那一晚就睡得很好。」她強調：「我找到耶穌的時候，我就真的我找到了就是祂的愛，原來是缺乏衪的愛，而我覺得神的愛是很充滿我裡面所有的空虛，所有破碎的地方，所以是從那時候起，我覺得我是一個重生的一個人。」

衛蘭表示以前的自己是一位很迷信的人。（影片截圖）

神引領選擇離開唱片公司

神除了令衛蘭的病痛消失之外，原來當年她選擇離開唱片公司，也是在神的引領下帶她走出舒適圈：「其實我已經去到最後那幾年都不是太開心，好像和他們和我的vision很不相配，我其實很想更加有突破，但不知道為甚麼好像一直被壓在這個位置，所以我覺得很舒服，是一個舒服的境界，我已經在舒適圈。所以我祈禱，神就給了我很多勇氣去決定離開。」明確表示已將自己交托給神。

衛蘭明確表示已將自己交托給神。（衛蘭微博圖片）

曾在乎頒獎典禮坐位

當年衛蘭一出道即大受歡迎，推出的歌曲《大哥》、《十個他不如你一個》、《心亂如麻》、《就算世界無童話》等，唱到街知巷聞，但原來在那段爆紅時期，令她覺得很沒有滿足感：「我覺得我是越有知名度的時候，就越覺得沒有滿足感。會覺得賺很多錢，又覺得不夠，名氣又好像不夠，那時候是想這些，沒有其他事情想。究竟是否去頒獎典禮是否坐第一行，你知道我的意思嗎？那時候其實是會在乎的，我會跟自己說其實我不在乎，但是你在乎。（萬一不在第一行你是不是不開心？）可能就是習慣，是不是經常都坐第一行就一定要坐第一行。」以前有這種比較的心態，但現在因為信基督教後有所改變了。