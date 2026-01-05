萬千星輝2025｜陳煒視后五強不入勁慘　強忍亡父悲傷照開工極專業

《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女主角」結果出爐，最終由佘詩曼憑《新聞女王2》「文慧心」一角4奪視后。可惜的是，陳煒今次竟然五強不入，追逐多年依然與視后無緣。

陳煒憑《巨塔之后》「方欣」一角獲封視后。（劇集截圖）

陳煒常常大熱倒灶

其實煒哥近年每一年的頒典禮呼聲也很高，網民對她的評價也是一致向好，本來以為在2018年憑劇集《宮心計2深宮計》「太平公主」於《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「最受歡迎電視女角色」獎後，視后寶座離她已經不遠，怎知道一年又一年，即使呼聲高也是大熱倒灶。

陳煒在《宮心計2深宫計》中演的太平公主是大反派，非常霸氣。（劇照）

陳煒憑住《宮心計2深宮計》中「太平公主」一角成為全港市民票選出來的「最受歡迎電視女角色」。（資料圖片）

陳煒強忍亡父悲傷照開工極專業

陳煒今年入行已是第30個年頭，她在1996年參選《亞洲小姐競選》奪冠，翌年參與「七．一」大型回歸騷正式出道，之後一步一努力成為亞視花旦。2012年陳煒加入TVB，曾參演《法證先鋒IV》、《刑偵日記》等重頭劇。而煒哥對工作的態度絕對是專業，2022年90歲父親突然離世，甚至要押後婚期，但她仍強忍悲痛振作繼續開工拍《回歸》，完全沒有影響劇組進度。

陳煒父親早於女兒18歲時已希望佢選港姐。（微博@陳煒）

陳煒1996年參選《亞洲小姐競選》奪冠。(網上圖片)

陳煒曾對愛情心灰意冷

陳煒曾因首段婚姻淡出幕前4年，2012年轉投TVB復出，十三年來由配角走上一線花旦再創事業高峰。原來當現任丈夫陳醫生出現前數年，她一直心灰意冷，「講真，識我老公時已經47，嗰時好灰，感覺47可能真係無人要啦，感情無任何諗法，所有時間畀晒工作，用工作麻醉自己，唔好有時間諗嘢。」及至拍《法證先鋒IV》因黃智賢介紹下認識同樣經歷過婚姻失敗的陳國強，陳醫生的細心，令陳煒由衷感動，「嗰時只係啱傾未拍拖，曾經有一日開工經痛，係痛到頭暈休克成身標冷汗好辛苦。當捱完朝早外景返屋企休息，我打電話問陳醫生應該食啲乜嘢藥。結果到中午，佢走咗嚟我屋企送藥，同埋送咗碗粥，覺得佢真係關心我喎，先至慢慢開始。」

2016年陳煒邀請前夫擔任其飲食節目的嘉賓，仍以老公稱呼對方，雙方再見亦是朋友。（影片截圖）

陳煒真係好凍齡！（IG：@alicechanwai）

陳煒2022年9月26日與醫生老公再婚。（資料圖片）