「古惑仔雙煞」鄭浩南與烏鴉罕見同框　高歌《當年情》唱出江湖味

鄭浩南和張耀揚為香港90年代的影星，兩人於電影《古惑仔》系列中分別飾演司徒浩南和烏鴉而有名。屈指一算，距離《古惑仔》系列電影已有20多年，兩人亦已踏入6字頭。



烏鴉張耀揚應該冇人唔識掛？（截圖）

烏鴉張耀揚在2008年拍戲時弄傷腰部，導致椎間盤突出，其後又因為負面消息頻傳而逐漸淡出幕前。近年，張耀揚人氣相當不俗，而他亦會現身圈中聚會。雖說近年他已甚少參演影視作品，但仍不時被網民「野生捕獲」並放上網，而且型佬形象更反而造成不少討論。

鄭浩南早年淡出影圈後，近年也回歸影壇。（截圖）

至於鄭浩南，早年淡出影圈後，有指他回馬來西亞打理生意兼落地生根。2006年復出參演《黑社會以和為貴》再度重回幕前。近年也有《陰目偵信》、《紮職3》、《拼命三郎》等作品，其硬漢形象也十分深入民心。

「古惑仔雙煞」鄭浩南與烏鴉張耀揚同框合唱。（小紅書 截圖）

日前（12/12）鄭浩南在小紅書上更新近況，原來他約埋張耀揚飲宴，席間兩人高唱一曲《當年情》：「今日我，與你又試肩並肩，當年情，此刻是添上新鮮⋯⋯」短短幾句，就唱出了中年男人獨有的滄桑歲月感，似是唱出當年江湖上的事一般。帖文寫道的：「這次一掀桌子，掀的是回憶！」更引爆了留言區，內地網民紛紛表示：「帥叔叔，童年回憶」、「這倆反派太經典」、「樓下街巷兩班人馬蓄勢待發」，也有網民大讚兩人身型依舊，沒有走樣：「太棒了，狀態很好！」

