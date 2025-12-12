獎門人舊愛將曾推「過期即刪」出浴照　旅行浸溫水側身特寫極震撼

吳嘉儀（阿七）憑《開心無敵獎門人》中擔任「獎老」而成功入屋，2023年8月她與圈外男友「豬仔」Leo拉埋天窗，但新婚不久已亮紅燈，在社交平台大爆被老公趕出家門，更淚灑人前，幸好後來關係得以修補。阿七成為人妻後依舊不時在社交平台派發福利照，曾分享多張「期間限定，過期就刪」的半裸出浴照，僅以泡泡遮蓋重要部位，火辣程度爆燈！昨日（11日）吳嘉儀又玩水，今次轉去浸溫水，穿上藍色低胸泳衣，拍攝近鏡側身大特寫，騷四吋事業線，網民直說：「拍攝角度好重要🔥」！

吳嘉儀（阿七）憑《開心無敵獎門人》中擔任「獎老」而成功入屋。（IG@ah7ng）

阿七曾曾分享多張「期間限定，過期就刪」的半裸出浴照。（IG@ah7ng）

吳嘉儀寫道：「快閃2天，浸住溫水好靜，思想放空吓，然後隨意吃喜歡吃的，暫時放低壓力、煩惱☁️很舒暢...現在，又再搏殺過，因為明天一連2場直播，熟悉的範疇要再做得穩定d準備功課不能慳，不熟悉的新範疇要準備周全做更多research 😉然後，明天又是一個新開始、新挑戰💪🏻💪🏻💪🏻加油 阿七 #七去睇世界」。

阿七浸溫水放空下。（IG@ah7ng）

微微轉身嚟個特寫，好身材表露無遺。（IG@ah7ng）

現年34歲的吳嘉儀今年1月初正式宣布離開合作9年的TVB，之後展開Freelance的生活，變身街市KOL，不時到街市進行直播，扮鬼扮馬賣豬肉相當貼地，一躍成為街市天后。

吳嘉儀（右一）最為人熟悉的代表作，是在《獎門人》系列做獎老。（資料圖片）

吳嘉儀身材出眾。（IG@ah7ng）