59歲影后與大17歲老公甜蜜打卡　不屑逾億求婚揚言「每周四次」

現年59歲的國際影后鞏俐當年被名導張藝謀發掘後展開演藝生涯，多年來經典作無數，憑着精湛的演技頻頻獲獎，稱霸海內外，成為成就最高的華人女演員之一。雖然鞏俐近年已淡出影壇，但仍不時獲邀出席活動，又會同老公四出旅行，近日兩人就在北京各個熱門景點影相打卡，鞏俐老公大曬合照，並寫道：「1981年，我第一次受邀來華演出，中國人對音樂的熱愛和團結的力量讓我震撼。2004年在紫禁城，我們讓音樂和歷史完美地融合在一起。到2025年的今天，我的妻子帶我再次走在這世界非物質文化遺產－北京中軸線上，我深刻地感受到她的熱愛，同樣這也是我的熱愛，這種感覺再次震撼且非常美妙。」

國際影后鞏俐。（視覺中國）

打羽毛球。（微博圖片）

身形好Fit。（微博圖片）

有姿勢有實際！（微博圖片）

體態極年輕。（微博圖片）

氣場十足！（微博圖片）

相中所見，鞏俐同老公到北京永定门、先農壇、天壇、天安门等景點打卡，兩人大擺Pose合照，鞏俐箍實老公，又倚靠在對方身上，十分甜蜜，兩人更體驗雙人單車，大方放閃！身為初代「謀女郎」的鞏俐曾塑造無數經典角色，更被影迷尊稱為「鞏皇」，而鞏俐不但演技精湛，情史亦非常豐富。鞏俐在1996年閃嫁富商黃和祥，但兩人最後在2010年離婚，其後她在2019年與法國電子音樂大師Jean-Michel Jarre再婚，結婚6年感情甜蜜。

鞏俐同老公在北京各個熱門景點影相打卡。（微博@Jean-Michel Jarre）

鞏俐同老公在北京各個熱門景點影相打卡。（微博@Jean-Michel Jarre）

好Sweet。（微博@Jean-Michel Jarre）

好Sweet。（微博@Jean-Michel Jarre）

好Sweet。（微博@Jean-Michel Jarre）

放閃！（微博@Jean-Michel Jarre）

放閃！（微博@Jean-Michel Jarre）

鞏俐是初代「謀女郎」。（視覺中國）

國際影后。（視覺中國）

有傳當年Jean-Michel Jarre拿出5億台幣（約1.25億港元）向鞏俐求婚，但女方卻表示自己不缺錢，需要的是步調相同的伴侶，還明言：「我每周要做4次有氧運動，你跟得上嗎？」當時已70歲的Jean-Michel Jarre即到醫院體檢，並拿出報告向鞏俐證明自己的體能。而兩人婚後亦十分甜蜜，經常出雙入對，羡煞旁人！

鞏俐在2019年與法國電子音樂大師Jean-Michel Jarre再婚。（視覺中國）

鞏俐與老公Jean-Michel Jarre齊齊亮相，十分恩愛。（視覺中國）

好恩愛。（視覺中國）

出雙入對。（視覺中國）