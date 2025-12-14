《中年》人妻孖老公重演《Good Goodbye》經典　絲質睡衣洩春光

現年39歲的曹敏寶（Mable）是2003年港姐冠軍曹敏莉的妹妹，曹敏寶的演藝事業發展一直不太順利，至2022年參加《中年好聲音》後知名度大增，但卻因與同屆已婚參賽者梁浩銓傳緋聞而遭TVB雪藏，連人緣亦變差，「中一生」好友周吉佩和支嚳儀已斷絕來往。不過，曹敏寶得到結婚7年的科學家老公林潤生信任，育有一子一女，依然好恩愛。

日前夫妻倆重演MAMAMOO成員華莎（Hwasa）與實力派影帝朴正民（Park Jung-min）將《Good Goodbye》MV經典情節搬上「第46屆青龍電影獎」舞台的一幕，但浪漫欠奉，只有騎呢，曹敏寶更因被囝囝高炒角度至不慎走光。

梁浩銓同曹敏寶傳出關係不簡單。（mable_cho＠IG）

曹敏寶同吉吉一路以嚟都並肩作戰，但自從曹敏寶爆不倫戀後，就同「中一生」疏遠。（IG@mable_cho）

曹敏寶放閃。（IG@mable_cho）

曹敏寶同科學家老公結婚7年。（IG@mable_cho）

曹敏寶在IG分享與老公共舞的片段，穿上性感絲質吊帶睡衣當晚裝，為展現「有前有後」的身材，用上一隻文具夾修窄裙款營造小纖腰。當她接過老公手上的紅色涼鞋後，即搔首弄姿跳舞，而老公穿上畢挺西裝木口木面盡量配合。但由於曹敏寶動作太大，開叉裙款不經意露出「阿婆打底褲」，最後她亦忍不住狂笑走向手機拍攝位置，烏低身時春光乍洩，連Bra top都清楚見到。

曹敏寶同老公林潤生重演《Good Goodbye》MV經典一幕。（IG@mable_cho）

曹敏寶絲質性感睡衣當晚裝。（IG@mable_cho）

高叉款不慎露出阿婆底褲。（IG@mable_cho）

搔首弄姿跳舞，老公完全冇表情。（IG@mable_cho）

叫老公做「木木」。（IG@mable_cho）

MAMAMOO成員華莎（Hwasa）歌曲《Good Goodbye》MV。（IG@_mariahwasa）

曹敏寶寫道：「來有幾十萬人同我一樣，睇完GoodGoodbye 走唔到出黎🐷木木我知你盡左力，你真係好似某國領袖💁🏻‍♂️...片尾彩蛋🥚🎊」她還透露是由誰負責拍攝，特別hashtag「阿仔係prank（惡作劇）高手」、「我既寶貝攝影師」。有網民留言問：「我究竟睇了什麼😂」曹敏寶回覆：「頂唔頂得順 😂睇多幾次」。

曹敏寶都忍唔住狂笑。（IG@mable_cho）

笑到要扶住老公。（IG@mable_cho）

洩春光。（IG@mable_cho）

春光乍現。（IG@mable_cho）

高炒角度。（IG@mable_cho）