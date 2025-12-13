夏文汐帶TVB小花為電影界猛人慶生　身材火辣曾獲金主擲百萬力谷

現年60歲的夏文汐於80年代憑電影《烈火青春》、《唐朝豪放女》等成名，成為一代性感女神，近日她在TVB台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，除了展現強勁女王氣場之外，更與佘詩曼飾演的「Man姐」唇槍舌劍，話題十足！日前夏文汐與姪女鄧伊婷（Irina）一起為好友慶生，鄧伊婷在社交平台曬出合照，並寫道：「梁太生日快樂🎂身體健康🩷青春常駐。多謝 #新聞太后 請食蟹😆」

夏文汐在TVB台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」。（劇照）

唇槍舌劍！

唇槍舌劍！

夏文汐與姪女鄧伊婷（Irina）一起為好友慶生。（IG@irinateting）

夏文汐與姪女鄧伊婷（Irina）一起為好友慶生。（IG@irinateting）

夏文汐與姪女鄧伊婷（Irina）一起為好友慶生。（IG@irinateting）

其實夏文汐今次是為曾邀請她拍攝《說謊的女人》及《花城》的資深電影人梁李少霞慶祝生日，梁李少霞早年從事製衣、牆紙生意，在老同學泰迪羅賓從美國留學回港提議下投資電影，鼓動她成立了珠城電影公司，曾參與多部經典電影製作，包括《點指兵兵》、《山狗》等，是新浪潮時期的著名電影工作者，現任香港電影金像獎協會董事局董事。

夏文汐今次是為曾邀請她拍攝《說謊的女人》及《花城》的資深電影人梁李少霞（左二）慶祝生日。（IG@irinateting）

鄧伊婷同80年代性感女神夏文汐係兩姑姪。（IG@irinateting）

感情好。（IG@irinateting）

感情好。（IG@irinateting）

性感！（IG@irinateting）

性感！（IG@irinateting）

相中所見，夏文汐以白色透視裇衫上陣，若隱若現魅力不減，絕對不輸姪女鄧伊婷，網民紛紛留言大讚兩位都是女神級人馬！現年35歲的TVB小花鄧伊婷（Irina）曾以女子組合Super Gear成員出道，其後由樂壇轉戰電視圈，近年參演了多套劇集，憑出眾身材成功彈出，更有TVB「御用姣精」之稱，更曾獲神秘金主斥資百萬在紅隧九龍方向入口、將軍澳隧道口以及銅鑼灣大廈外牆設巨型廣告牌，對於百萬廣告牌一事，鄧伊婷曾在接受《香港01》訪問時就表示已知悉有關事宜，並謂：「agent話係美容廣告。」她更稱不清楚有關的宣傳方案，但都十分驚喜同感恩。

大派福利！（IG@irinateting）

大派福利！（IG@irinateting）

長腿！（IG@irinateting）

長腿！（IG@irinateting）

曾參演多套劇集。（IG@irinateting）

大曬天賦本錢！（IG@irinateting）

大曬天賦本錢！（IG@irinateting）

出名身材火辣！（IG@irinateting）

出名身材火辣！（IG@irinateting）

wow！（IG@irinateting）

鄧伊婷性感谷胸。（IG@irinateting）

睇到網民熱血沸騰。（IG@irinateting）

鄧伊婷在紅隧口的廣告牌上完全沒有品牌名及任何宣傳字句，大大個人打橫瞓，除了名字外，仲有一個連結到fb嘅二維碼。（網上圖片）