麥玲玲2026年馬年運程｜十二生肖分析　運勢桃花邊個勁配開運錦囊

馬年將至，相信不少人都對自己今年的運程十分關注，哪些生肖會犯太歲？哪些生肖會行大運人財兩得意？堪輿學家麥玲玲會詳細講解12生肖在馬年的整體運程、財運、事業運、感情運、健康，並提供開運錦囊，讓大家可以助運或趨吉避凶。

麥玲玲詳細講解12生肖在馬年的整體運程。

十二生肖馬年運程-屬馬

運勢：肖馬者來到馬年屬本命年，運勢本來就起伏較大、容易各走極端，再加上「午午自刑」為刑太歲，新一年難免要面對不同挑戰，需要謹慎應對。雖然犯太歲之年適宜作出變動，但始終運勢較為動盪，故下決定前務必三思，尤其投資策略宜保守。本命年為感情上的「關口年」，關係容易不進則退，有伴侶者需要認真考慮去向；已婚者亦要堅決抗拒外來誘惑，不宜對異性過分熱情，以免捲入錯綜複雜的三角關係。

吉星：有「將星」及「歲駕」吉星為事業加持。「將星」是將軍統領下屬出外征戰，盡顯大將之風；「歲駕」則是皇帝出巡、受萬人景仰的畫面，新一年事業發展順遂，能發揮領導才能，尤其任職大機構、政府部門、管理層或警隊、消防、海關等紀律部隊的人士可大展拳腳，工作表現亦會備受認同，不妨積極把握。

凶星：「太歲」、「劍鋒」、「伏屍」及「三刑」凶星均會衝擊健康，新一年要多關心自己及長輩的身體狀況，若未有置業打算者，不妨考慮裝修或維修家居提升氣運。另外，刑太歲之年亦會破壞人際關係，容易招惹是非及遭小人攻擊，建議保持低調，以免捲入人事漩渦。

開運錦囊：宜貼身佩戴羊形飾物助旺自身力量。

十二生肖馬年運程-屬羊

運勢：肖羊與肖馬為六合生肖，本質上關係友好，所以肖羊者在馬年有合太歲之象，原則上運勢會較為順遂，容易有新合作機遇出現；惟部分人於相合之年會被合走命格中的重要元素，做事反而會荊棘滿途，故肖羊者的運勢將會走向兩極，當中約有七成人穩步向前，但亦有三成人波濤起伏，需要謹慎應對。

吉星：有吉星飛臨，為肖羊者加添助力。「太陽」是男性貴人，若銷售對象以男性顧客為主，馬年可望財源滾滾。「歲合」則是半顆桃花星，新一年貴人助力充足，可望擴闊社交圈子及結識新朋友，惟此星亦代表人際關係上的轉換，需要慎防與舊友有誤會爭執。「天空」則代表天馬行空，馬年思潮躍動、創意澎湃，從事創意工種者可望靈感不絕，不妨積極把握。

凶星：馬年亦有「晦氣」凶星，較為影響人際關係，容易遇上令人煩心的人與事，可幸有「太陽」抗衡，最終仍可順利化解。「黃幡」則是家宅上的小麻煩，「扳鞍」套用於人際關係上有左右為難、兩邊不是人情況，需要小心處理。

開運錦囊：男性貴人助力充足，宜佩戴太陽石水晶進一步強化運勢。今年桃花機遇處處，單身一族可把握機會，惟已有伴侶者則要慎防誤會。

十二生肖馬年運程-屬猴

運勢：剛過去的蛇年受到刑太歲及破太歲雙重夾擊，相信不少肖猴者也經歷了跌宕起伏的一年，來到馬年與太歲並無沖合，整體運勢將會趨向穩定，屬重新開始的年份。

吉星：馬年未有桃花星進駐， 肖猴者的感情運只屬一般，可幸仍有「文昌」及「驛馬」加持，單身一族有望於進修或外遊時結識新朋友，擴闊社交圈子。「驛馬」則有利異地姻緣，出差或外遊時較容易邂逅心儀對象，又或對方前來自己的原居地發展，不妨多留意身邊人。

凶星：丙午年亦有「孤辰」凶星飛臨，所謂「男怕孤辰，女忌寡宿」，肖猴的男士馬年容易有揮之不去的孤獨感；單身一族若於馬年遇上心儀對象開展感情，亦要慎防有熱情冷卻情況，需要多花時間關心對方及維繫感情。至於「喪門」及「地喪」則會衝擊家宅，馬年宜關注長輩健康，若有身體不適應盡快陪同求醫。

開運錦囊：於流年五黃（正南）及二黑（西北）病星位置及牀頭放置銅器重物淨化磁場，均可有助提升健康運。

十二生肖馬年運程-屬雞

運勢：肖雞者來到馬年無沖無合，運勢將會較為穩定，加上有一組力量強大的吉星進駐，新一年貴人助力充足、桃花人緣暢旺，無論財運、事業及感情各個範疇也能受惠，屬漸入佳境的年份。

吉星：馬年喜獲「紅鸞」、「太陰」及「天乙」吉星加持，人際關係可謂無往而不利。「紅鸞」是第一大桃花星，單身一族有機會邂逅心儀對象兼長遠發展，不妨積極把握。不過，已婚者處於桃花旺盛之年則要抗拒外來誘惑，慎防行差踏錯而陷入三角關係。「紅鸞」除了為感情加持，亦會令肖雞者個人魅力大增，無論外表及個性均較討喜，可望獲得貴人關顧。

至於「天乙」屬強大的貴人星，新一年無論長輩、上司、下屬，還是家人、朋友均會對自己愛護有加，做事能得助力而較易成功。「太陰」則為女性貴人，若打工一族的直屬上司是女性，馬年可望獲得對方提拔。

凶星：馬年亦有「貫索」及「勾神」凶星入主，代表容易有糾纏不清的關係或財務糾紛。另外，「紅鸞」入主有機會因為籌辦婚事而「破歡喜財」，惟受「貫索」及「勾神」影響亦容易桃花破財，不宜與新相識的異性合作投資或有太多金錢轇轕，以免引起不必要的誤會紛爭。

開運錦囊：財運緩慢上揚，不妨貼身佩戴黃晶手串，進一步催旺財運。

十二生肖馬年運程-屬狗

運勢：肖狗與肖馬關係友好，加上肖虎「寅午戌」屬三合生肖，原則上新一年運勢將會較為順遂，容易出現新合作機會。不過，合太歲之年運勢容易走向兩極，尤其若被合走命格中所需的重要元素，則做事反而會一波三折，故肖狗者當中約有八成人可望穩步上揚，但亦有兩成人會較為起伏，故不能掉以輕心，需要謹慎應對。有伴侶或已婚者感情尚算穩定，惟單身一族關係亦難有突破，「脫單」的機會渺茫，建議馬年不妨先專注於事業發展，不宜對戀情有太大期望。

吉星：除了與太歲相合，馬年亦喜獲「三台」、「華蓋」及「地解」吉星飛臨，為肖狗者的事業增添助力。

凶星：雖然流年吉星力量充足，惟亦有「五鬼」入主，代表容易疑神疑鬼及有焦慮情緒。

開運錦囊：容易疑神疑鬼之年，宜用黑曜石提升正能量，並多做運動平衡身心。

十二生肖馬年運程-屬豬

運勢：肖豬者於蛇年屬沖太歲，除非曾有結婚、添丁、置業或創業等喜事，否則相信不少人已經歷了驚濤駭浪的一年。可幸來到馬年與太歲並無沖合，有望站穩腳步及重整旗鼓，尤其曾有關係離合或工作變化者，新一年能逐漸步向平穩；若曾在蛇年舉辦喜事者，更有利在馬年延續喜氣運勢，整體屬邁步向前的年份。

吉星：馬年喜逢兩顆吉星進駐，首先「月德」是大貴人星，代表慈祥和悅、凡事逢凶化吉，新一年人緣運暢旺，能得貴人眷顧而做事較為順心，連帶人際關係也有所修復。加上有「玉堂」吉星加持，此星有金玉滿堂之意，打工一族能於職場上一展才華，無論權責及薪酬均會有提升。至於馬年已與伴侶結束關係者，有「月德」幫忙可望擴闊社交圈子，惟始終桃花未算燦爛，故即使有心儀對象亦需要多花時間相處了解，不宜操之過急。

凶星：「劫煞」、「死符」及「小耗」凶星飛臨，肖豬者需要特別注意健康，提防有輕微受傷或其他瑣碎毛病，亦要多關心長輩身體，若有不適應盡快陪同求醫。至於「小耗」則代表輕微破財，需要量入為出，謹慎理財。

開運錦囊：財星拱照但仍有輕微破財之象，宜擺放黃玉聚寶盆以助守財。

十二生肖馬年運程-屬鼠

運勢：受「子午沖」影響，肖鼠者來到馬年屬沖太歲，故將會是十二生肖當中變化最大的一員，務必謹慎應對。雖然犯太歲運勢未必一面倒，但容易走向兩極，尤其丙午年屬火旺之年，若命格利火者尚能緩慢向前，惟忌火者則難免要面對挑戰。沖太歲為感情上的「關口年」，關係需要有所推進，所謂「太歲當頭坐，無喜必有禍」，情侶若有結婚打算不妨於馬年執行，可望緩和相沖力量。而單身一族有「天廚」吉星加持社交活躍，惟馬年始終不屬桃花暢旺之年，容易遇上短暫姻緣。

吉星：雖然沖太歲令運勢起伏不定，可幸仍有「唐符」吉星駕臨，為肖鼠者的事業增添助力。而「天廚」顧名思義就是有關飲食的吉星，反映馬年社交運活躍，可望有不少飯局應酬及大飽口福的機會。

凶星：新一年有「歲破」凶星入主，代表人際關係上的破敗，尤其容易得罪權貴，肖鼠者需要留意個人言行，慎防因為言語誤會而遭受攻擊。「大耗」則是大破財星，馬年容易決策錯誤而招致損失，不宜涉獵高風險的投機炒賣。「災煞」及「天哭」則是旅途中的意外驚嚇，建議及早購買醫療及旅遊保險，亦要避免進行高危的戶外活動。

開運錦囊： 沖太歲力量強大，宜貼身佩戴猴形及龍形生肖飾物以緩和衝擊。

十二生肖馬年運程-屬牛

運勢：肖牛者於馬年屬害太歲，雖然其衝擊力量較本命年及沖太歲輕微，但「害」有陷害之意，反映新一年人際關係較弱，容易被人暗箭所傷，加上有較多牙痛、皮膚敏感或腸胃炎等健康問題，家宅又容易有噪音、漏水等情況，不同層面的瑣碎困擾總會影響心情。所謂「一喜擋三災，無喜是非來」，若馬年有結婚、添丁、置業或創業沖喜則可緩和害太歲的負面影響。

吉星：雖然馬年屬犯太歲，可幸仍有吉星進駐，「國印」是掌管權力的帥印，新一年事業發展順遂，尤其文職、創意工種、管理層或任職大機構者最為有利。至於「紫微」及「龍德」屬強而有力的貴人星，代表逢凶化吉、遇難呈祥，即使遇上困難亦能借助貴人力量一一解決。

凶星：「暴敗」代表財運起伏較大，尤其從商者於不同月份的業績差距極大，需要開源節流、積穀防饑，投資方面亦要以穩健為前提，只宜以小博大。至於「天厄」、「六害」及「天煞」則是出門後的小意外驚嚇，外遊前要注意目的地之治安及天氣變化，慎防航班延誤或行李遺失，凡事以安全為上。

開運錦囊：宜貼身佩戴蛇形及雞形太歲飾物，以「巳酉丑」三合力量保護自己，立春後則拜太歲以保平安。

十二生肖馬年運程-屬虎

運勢：肖虎、肖馬及肖狗屬「三合生肖」，既然與流年太歲關係友好，原則上運勢並無重大衝擊，做事亦會較為順遂。不過，由於馬年未有吉星進駐，故難以倚靠外力，凡事需要親力親為方可見成果，屬於較為刻苦耐勞的一年。馬年始終不屬桃花燦爛之年，建議肖虎者以擴闊社交圈子為目標，若單身已久、渴望有所突破者，只能於進修場合多留意身邊人，又或借助「驛馬」星看能否有異地姻緣。

吉星：由於吉星欠奉，傳統上會相借對宮吉星助運，惟力量只有約三成。而借來肖猴的「文昌」及「驛馬」，其助力主要反映在事業發展之上，故肖虎者的工作尚算有進步。但謹記對宮吉星的助力有限，凡事仍要多加耐性及小心處理。

凶星：馬年有「白虎」飛臨，代表容易遇上無理取鬧、脾氣剛烈的女性，若肖虎者的直屬上司是女性，新一年對方將會特別挑剔，需要多控制情商以耐性應對。此星亦有「馬路如虎口」之意，駕駛人士要注意道路安全，提防輕微汽車碰撞。加上「飛簾」及「大煞」夾擊，外遊時需要特別注意安全，提防有小型意外驚嚇之事發生。至於「指背」顧名思義就是口舌是非，馬年要提防小人於背後說三道四，待人處事宜保持低調。

開運錦囊：流年吉星欠奉，有單打獨鬥之象，宜於辦公桌放置粉晶擺件提升人緣運。另馬年容易遇上蠻不講理的女性，盡量以理性面對，不妨佩戴茶晶以消除負能量。

十二生肖馬年運程-屬兔

運勢：肖兔者踏入馬年屬破太歲，即犯太歲的一種。「破」代表人際關係上的破敗，新一年容易因為誤會而令伴侶、朋友或生意伙伴有微言，這種破壞並非突如其來，而是日積月累的不滿導致關係轉差，故更加需要透過溝通解決歧見。雖然破太歲的衝擊力量不及本命年及沖太歲強大，但始終馬年屬犯太歲之年，適宜有結婚、添丁、置業或創業等沖喜，可望主動應驗變化，將其負面影響減到最低。

吉星：新一年喜獲「天德」、「福星」及「八座」吉星飛臨，肖兔者的貴人力量充足，加上有幸運之神眷顧，馬年將不乏賺錢機遇，財運可望拾級而上。桃花開遍地、感情多姿多采的一年，有代表喜事重重的「天喜」桃花星進駐，單身一族魅力大增，有望透過長輩介紹或於朋友圈子中邂逅心儀對象，甚至會有閃婚念頭或雙喜臨門機會，欲「脫單」者不妨積極把握。

凶星：肖兔者在馬年難免要面對較複雜的人事問題。首先「捲舌」顧名思義就是口舌是非，新一年雖然貴人力量充足，但又會招來小人妒忌或閒言閒語，尤其從商者要提防遭同行或競爭對手惡意中傷，甚至令名聲受損而要對簿公堂。另外，馬年亦有關係糾纏不清的「絞煞」及代表霧水姻緣的「咸池桃花」，肖兔者必須注意言行，面對拖拖拉拉的關係要當機立斷，不宜拖泥帶水。

開運錦囊：太歲相破代表人際關係受衝擊，宜貼身佩戴狗形生肖飾物助旺自身力量。馬年有利嫁娶、添丁等喜事，單身者不妨佩戴紅紋石飾物以吸引正緣桃花。

十二生肖馬年運程-屬龍

運勢：肖龍者來到馬年並無沖合，運勢可望步向平穩。惟始終吉星力量較為薄弱，又有凶星左右大局，故凡事必須多作籌劃，並有心理準備迎難而上。馬年整體運勢算是不過不失，未有桃花星進駐，單身一族關係無甚突破，加上需要投放心力於事業發展之上，對談戀愛的意欲較為淡泊，故「脫單」機會渺茫，屬原地踏步的一年。

吉星：馬年只有「天解」一顆吉星進駐，此星有化險為夷、遇難呈祥之意，代表先遇上困難、而後能得到解決，故馬年做事難免會遇上較多波折，可幸最終仍可一一化解。建議肖龍者採取較為「佛系」心態，盡力而為但不過分計較得失。

凶星：凶星方面，馬年有「天狗」及「吊客」飛臨，代表出門後容易遇上小意外驚嚇，可幸仍有「天解」抗衡能逢凶化吉。此組凶星亦會衝擊家宅運，肖龍者需要多關心長輩健康，若有不適應盡快陪同就醫。自己亦盡量不宜探病問喪，若必須出席則要佩帶平安飾物提升能量。「寡宿」有孤枕獨眠之意，所謂「男怕孤辰、女忌寡宿」，肖龍的女性馬年會倍感寂寞。「月煞」則是女性帶來的麻煩，不宜與女性合作投資或經營生意，容易因財失義而反目。

開運錦囊：外遊時容易有小意外驚嚇，宜預先購買旅遊保險，及佩戴黑曜石飾物抵禦衝擊。

十二生肖馬年運程-屬蛇

運勢：肖蛇者在剛過去的本命年運勢較為起伏，若在蛇年有結婚、添丁、置業或創業等事沖喜的人士，則馬年可望延續喜氣，步向穩定性較高的一年。至於蛇年已經歷分手離合、短期創業或轉換工作環境者，馬年亦可視作重新開始，故不妨重整旗鼓，以積極正面的心態迎接新一年來臨。感情上屬「關口年」，情侶的關係容易不進則退。

吉星：因為擺脫了早前犯太歲的負面衝擊，馬年又有「祿勛」吉星加持，肖蛇者的事業運將會有明顯上揚。「祿勛」代表朝廷俸祿，新一年能於職場上大展拳腳，工作表現會備受認同，可望職位升遷及薪酬調整。

凶星：新一年有「陌越」凶星，此星代表陌生環境帶來的壓力，若蛇年曾轉換工作環境者，馬年仍處於適應階段，情緒較為繃緊，容易影響睡眠質素，建議肖蛇者需要調節心態，多花時間與同事溝通融入新環境。馬年亦有「病符」凶星飛臨，此星代表傷風、感冒等小毛病，雖然整體並無大礙，但仍不能掉以輕心。

開運錦囊：面對陌生環境容易有精神壓力，宜佩戴白水晶穩定情緒。有較多傷風、感冒等小毛病，宜以銅器重物化解流年五黃及二黑病星位置。