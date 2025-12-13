COLLAR專訪｜密謀齊創業做老闆娘　Ivy私訊飲品店傾代理慘食白果

「不如相信自己一次。」對 COLLAR 而言，這不只是一句口號，而是七個女生每日都要跟自己搏鬥的提醒。作為女團，她們早已習慣被放大檢視；但走到今日，最常面對的敵人，原來仍然是自己。出道踏入第四年，舞台愈大、目光與成就愈多，自我質疑卻未曾因為掌聲而消失。成員坦言每一日都會質疑自己——無論是對自身能力的懷疑、對外界評論的反思，還是面對新人湧現的焦慮，通通足以推自己入深淵。

回顧2025年，儘管COLLAR並沒有變得刀槍不入，但卻學會帶住不安繼續前行、用各自的方法提醒自己戰勝不安全感，或者就如邱彥筒（Marf）所講：「衝吧，女孩！」

COLLAR接受《01娛樂》專訪。（陳順禎攝）

Gao淚灑演唱會慶功宴 曾被恐懼吞噬阻礙前行

隊長沈貞巧（Gao）希望將新歌送給一些正經歷自我懷疑，或是正在迷惘的樂迷，寄語：「不如試吓相信自己一次，做啲自己鍾意做嘅嘢。」問到她們是否也常質疑自己，Gao和陳泳伽（Winka）異口同聲表示：「每一天！」那種在「相信自己」與「哎呀，係咪真係咁樣做呢？」之間跳來跳去的狀態，似乎已成日常。

COLLAR的Gao和Winka坦言每一日都在相信自己與懷疑自己之間徘徊。（陳順禎攝）

Gao曾在演唱會慶功宴上爆喊，擔心自己拖累大家，重提舊事，Gao表示那份「拖累」並不是源於對自己能力的不自信，而是長期被恐懼吞噬，連在舞台上本應屬於自己嘅滿足感，都一點一滴流失，最終成為阻礙前行嘅絆腳石：「呢個恐懼都維持咗一段時間，第一年第二年咁樣，一路去做，一路盡力做，一路想去做好，一路試著去做好，但內心個恐懼其實係會令到你壓制咗你一啲enjoy嗰件事嘅感覺，譬如上到台suppose我乜都唔諗嘅時候，其實我真係好鍾意喺個台表演，我真係覺得好開心，但係被好多呢啲自己嘅心魔去掣肘住嘅時候，其實喺個台未必係最開心嘅狀態，其實觀眾係會feel到呢個energy，覺得阿Gao同以前個能量唔同咗，點解好似怪怪地咁嘅。」她希望自己不再被恐懼支配，而的確在經歷完演唱會，Gao咬緊牙關衝了一波後，成功衝破某些障礙，於是鬆下來的一剎，才會瞬間缺堤。

新歌《下次不如相信自己一次》曲風給人一種舒服治癒的感覺，COLLAR希望把歌曲送給正在自我懷疑的人，也是年終AM Team送給她們的禮物。（Instagram：collar.weare）

在經歷完演唱會，Gao咬緊牙關衝了一波後，成功衝破某些障礙，於是鬆下來的一剎，她的眼淚便瞬間缺堤。（陳順禎攝）

Day情緒如過山車般跌宕 Winka自我質疑源於大愛

Day（許軼）不諱言時常自我懷疑，她形容情緒就像坐過山車般不斷高低跌宕、反覆波動，這是無可避免的，而我們能夠做的，就是趁狀態好時盡力抓緊機會或做自己相信的事，並續說：「你一定會有跌返落去，唔相信自己，或者好多質疑、焦慮嘅情緒喺度，但係當你一上返去嘅時候，就把握嗰個機會，或者身邊人見到你咁嘅情況，畀咗鼓勵你嘅時候，都捉緊個機會去做返一啲當刻相信、當下決定嘅嘢。」

Day形容情緒就像坐過山車般不斷高低跌宕、反覆波動，這是無可避免的，而我們能夠做的，就是趁狀態好時盡力抓緊機會或做一些自己相信的事。（陳順禎攝）

芯駖認為從事創作的人，會更易陷入質疑，因為創作是「冇數得計」的：「我哋做呢個決定或者做呢個作品，或者試吓用另一個方式去唱歌嘅時候，我唔知人哋鍾唔鍾意，我唔知出到嚟觀眾究竟係覺得點樣，我覺得喺呢啲位嗰度我哋成日都會質疑自己。」不過她選擇相信過程，提醒自己：「我望返以前行過嘅路，其實都行到嚟呢度，或者你相唔相信自己都好，都要行落去，都會喺呢個結果嗰度，咁點解唔選擇相信呢？呢首歌畀到我幾大反思，橫掂係咪都要做，不如相信啦。」

芯駖認為從事創作的人，會更易陷入質疑：「因為我哋唔係一個好理性可以計到出嚟嘅一條數，我哋做呢個決定或者做呢個作品，或者試吓用另一個方式去唱歌嘅時候，我唔知人哋鍾唔鍾意，我唔知出到嚟觀眾究竟係覺得點樣。」（陳順禎攝）

Winka認為自我質疑源於一份「大愛」，身為藝人她很想透過作品去陪伴或安慰他人，能為世界帶來正面影響，講到團隊中誰最容易陷入自我懷疑深淵，Winka直言不相伯仲：「有時可能我哋嘅強項唔同，好似我唱歌咁，suppose應該係唔會質疑自己唱歌，但係其實我都會質疑囉。去到咁上下，我有冇更加多嘅嘢可以畀出嚟呢？除咗呢個texture，仲有冇多啲呢？嗰個前輩唱到好立體喎，咁我係咪要跟佢方向去學多啲呢？甚至乎我都真係諗過要唔要去外國進修聲樂，我覺得因為我哋好想畀啲好嘢大眾，亦都想進步自己去影響人哋，所以每一日都有好多呢啲諗法，做定唔做？時間許唔許可呢？咩時間做最好呢？定係唔做呢？定係原本嘅自己就係最好呢？好多呢啲反思。」

Ivy曾因抨擊躲在房痛哭 終學懂不再過度解讀他人目光

除了表演上的質疑，生活中的微小選擇也可能成為困擾。王家晴（Candy）笑言自己連「今日食乜嘢」都會陷入無限輪迴的自我質疑，然後去到一刻連自己都抵受不了，又要硬著頭皮把自己從深淵拉出來。

蘇雅琳（Ivy）試過因表演失準飽受抨擊，但當時才剛剛出道、未懂如何面對壓力，她只得每日躲在房間哭，哭得無法呼吸，不但不敢看任何電話訊息、也食不下嚥，甚至想過退團。幸好今年她迎來了出道以來狀態較好的一年，形容自己「睇通咗」，不再過度在意他人目光，將重心回到自己身上：「有時最大壓力或者最質疑自己嘅時候，係將個視野擺咗喺其他人身上，唔知人哋點睇我，點評論我，或者人哋覺得我邊度做得唔好，但係返返去自己身上嘅時候就會覺得，我今日做咗呢啲嘢喇，我好叻喇，其實做到自己問心無愧就可以啦。」

Ivy是一個很容易想得太多、非常在意別人看法的人，每晚臨睡前都會自省當日有冇做得不好、說錯話、得罪人的地方，甚至自行腦補：「或者人哋咁樣『吓？』你一下，唔代表有咩意思，但係我自己會overthink，哎呀，點解佢『吓』咗我一下？佢係咪唔鍾意我？有呢啲小劇場。」這種自我鞭撻，想不想都覺得痛苦，幸好她現時已逐漸改善，亦開始識分「comment」和「hate speech」。邱彥筒（Marf）認為Ivy這個改變是源於她什麼都會去盡，要瘦，就要瘦到最盡；要食，就要食最多，正是如此，四年間Ivy已作出過各種嘗試，更懂區分哪些適合自己，哪些不適合。

面對激烈競爭憂被淘汰 Marf堅守信念：衝吧女孩！

Marf今年成功登上Coldplay的舞台，贏得了國際注視，已是作為一位香港歌手一個很大的成就；不過天外有天、人外有人，外在環境的競爭亦是焦慮來源，Marf坦言市面上有太多優秀的新人和作品湧現、後浪推前浪，特別是從社交平台看到外國或韓國團體的成功，最易令團隊集體陷入自我質疑，她不禁思索：「我哋點樣可以做得更加好？會唔會我哋都有機會有被淘汰嘅一日呢？有呢啲咁樣小小嘅不安喺度。」不過另一邊廂，Marf在這些年也保持著一個信念——「衝吧！女孩！去咗先啦！」沒錯，或許明天已可能被淘汰，但既然如此，不是趁還可以做的時候盡全力去衝，莫令自己後悔嗎？

Marf成功登上Coldplay舞台，作為香港樂迷其實已替她感到自豪，然而她坦言坦言市面上有太多優秀的新人和作品湧現、後浪推前浪，有時都會擔心自己被淘汰，幸好她這些年也保持著一個信念——「衝吧！女孩！去咗先啦！」（陳順禎攝）

幕後班底大換血曾惹恐慌 視變動為探索增值過程

對於作品的市場反應，她們早已習慣了預期與現實的落差，「兩樣我哋都試過，有時我哋expect應該都唔會好好，點知大家好鍾意，但係又試過覺得應該得啦，點知麻麻哋喎。」無論是驚喜還是失落，如今COLLAR都能淡然視為「上了一課」，不過Marf反而觀察到身邊的梳化服團隊或工作人員比她們更易受打擊，甚至會因為反應不如預期而想退縮，懷疑是否自己做得不夠好。

今年COLLAR的幕後班底，包括AM Team（Artist Management Team，經理人團隊）、髮型及化妝團隊都有人手調動，Marf 坦言最初也會動搖：「死喇，我哋最穩固嗰樣嘢冇咗，我哋係咪會唔同咗呢？」芯駖亦補充，過往有些造型不受歡迎，自己與團隊都會卻步，思考是否應該做穩陣派算了。但現在她們明白這是一個探索階段，Marf更視人員變動為一種正向的「相信自己」：「佢哋都相信緊自己一次，所以佢哋都先會有調動，因為佢哋要Explore更加多嘅嘢，我覺得有緣嘅總會相聚，所以唔覺得任何一個調動係一個離別或者係斷咗，而係佢可能每一個人都需要增值自己，再睇吓需唔需要回到一個Comfort Zone，或者再Explore。」COLLAR希望將新歌送給這些並肩作戰的夥伴，寄語大家質疑到今年就夠，明年要更堅定地向前衝。

面對AM Team調動，Marf認為是因為團隊都正「相信緊自己一次」，直言：「唔覺得任何一個調動係一個離別或者係斷咗，而係佢可能每一個人都需要增值自己，再睇吓需唔需要回到一個Comfort Zone，或者再Explore。」（陳順禎攝）

Marf護母心切 因母親被批評動怒：唔好講老母

Marf聽起來似乎已愈來愈懂處理外界的評論，但當講到一件事，Marf發現自己原來還是有地雷、尚未麻木的。Marf與母親一向感情要好，試過一齊拍Vlog、拍硬照廣告，其實外間反應很好，不少網民都覺得Marf媽保養得宜，二人似姊妹多於母女。Marf指自己雖然希望將來有更多合作，例如帶媽媽去Fashion show之類，但不諱言也希望能低調地保護媽媽。

Marf與母親如孖生姊妹一樣，更曾有品牌邀請二人拍攝硬照廣告，對於再合作可能，Marf直言：「而家嘅嘗試應該係盡頭嚟㗎喇，永遠都只會係呢一個階段，化妝、出post，係完㗎喇，更多嘅我諗佢都唔係好想接觸太多，我都要睇吓接觸comment嘅層面係去到邊。」（Instagram：_marifemarife_）

一向予人硬朗、強勢感覺的Marf，直認對攻擊自己的評論不會動怒，唯獨是攻擊媽媽的留言卻會觸動她：「總之有少少唔係好harsh，我都會唔鍾意，因為人哋成日都講到『講咩都好，唔好講老母！』吖嘛！」她續說：「我唔想佢承受我承受過嘅嘢，所以我就絕對係會誓死保護媽咪！」她甚至會為了不讓媽媽看到負評，而自己先過濾一遍，展現出強大的保護慾，更坦言：「我發現終於有嘢係原來有返少少感覺，但係都冇乜感覺。」

Marf原本已對評論沒什麼感覺，但近日她發現自己會為網民對母親的攻擊而動怒：「有少少，唔係話好harsh我都會唔鍾意，因為人哋成日都講到『講咩都好，唔好講老母！』吖嘛！」（陳順禎攝）

COLLAR出道以來遇過不少風波，Marf 形容七位成員就像美少女戰士：「一人一個光，就變咗防護網，或者變咗個大嘅能量球，我哋就係長期一翹住手，就會『Vroom！是但啦，我哋刀槍不入㗎喇！』」不過當親人或身邊人被攻擊，有時都會未及反應而受影響，當問到麻木是否好事，Marf回答：「我覺得有啲位係好㗎，因為有啲位係反而唔需要有感覺，要分得清囉。」芯駖就認為其實團隊是有感覺的，只是七位從來都不覺得自己是國際巨星或大明星，藝人跟普羅大眾一樣只是一份職業，因此不需要把自己，或自己的感覺放得太大；她覺得Marf也並非冇感覺，而是她選擇正面面對，有時當大家在說：「死喇，我一定唔得㗎喇！」Marf往往都是第一個衝出來說：「我哋一定得㗎！」的那位。

COLLAR出道以來遇過不少風波，Marf 形容七位成員就像美少女戰士：「一人一個光，就變咗防護網，或者變咗個大嘅能量球，我哋就係長期一翹住手，就會『Vroom！是但啦，我哋刀槍不入㗎喇！』」不過當親人或身邊人被攻擊，有時都會未及反應而受影響。（陳順禎攝）

回顧2025 Day收起焦慮展現驚人成長

回顧2025年，COLLAR成員在歌曲、舞台劇、音樂劇、主持、電影、綜藝等領域都平均地作出了新嘗試，同時都有做好團隊的主線任務，不但開了兩場《COLLAR 「GAME ON」 LIVE 2025》演唱會，也推出了《Trouble Trouble》、《暴走女團》、《Riding High》、《下次不如相信自己一次》四首歌，被視為「叱咤」組合金獎大熱，COLLAR認為攞獎是錦上添花，因為作品獲得認同，不過團隊的功勞大於自己。而談及今年成長，眾人一致望住Day，原來不單止因為她是今年出道的女新人，Marf說：「我覺得你經歷上一次搬家都係你好大嘅成長，同埋你貓貓對你某程度上係一啲虐待，又屙尿又咬佢啲嘢，但係佢都臨⋯咩不變。（隊友：臨危不亂！）」她指Day一向是個自我壓抑的人，但今次的壓抑卻非負面，而是能收起自己的焦慮，掌控自己的情緒。Ivy大爆以前Day總是常常「嘖！」又會「唉，唔得喇，唉！」但今次搬家她卻非常冷靜，成長有目共睹。

Candy 則認為今年在音樂和演戲上都發掘了新面向，特別是《Trouble Trouble》中像卡通片般的唱腔，讓她玩得非常開心。

被視為組合獎大熱，芯駖表示：「我覺得喺而家呢個樂壇可以能夠有四首歌，已經係好好嘅一件事，當然咁樣講好假，咁你係咪一啲獎都唔想攞，咁又唔係嘅，當然有獎攞係一件好開心、好錦上添花嘅事，大家都真係有聽。」她指七位成員功勞只佔小部份，獎項反而要歸功幕後團隊。（陳順禎攝）

Day是COLLAR成員公認在2025年成長最多的一位，無論在工作及個人生活都有很大突破。（陳順禎攝）

Candy首度回應與郭嘉駿（193）的緋聞，她稱是「美麗的誤會」，雖然自己確實喜歡高大的男生，不過要拍拖始終講求相處「夾唔夾」，而自己暫時未知與193相處如何。（陳順禎攝）

曾想集體創業 Ivy私訊海外飲品店傾代理遭不讀不回

展望未來，Marf 透露成員們曾有過集體創業的念頭，「我哋之前有諗過，我哋會唔會可以集體投資一間我哋好鍾意嘅舖頭、嘢食過嚟香港開，結果係沒有回應啦當然，哈哈哈！」COLLAR在越南拍MV後愛上了某間飲品店，而Ivy更曾坐言起行，代表COLLAR試圖傾代理：「我哋有一次唔知點解好high， DM咗一間國外嘅舖頭，之後係未有回覆㗎！我話好鍾意飲呀，不如我哋一齊開嚟香港，跟住DM、 email咗佢，之後冇收到回覆，睇嚟佢哋冇拓展呢個海外業務。」雖然創業夢第一步就石沉大海，但Marf未有放棄齊齊做事頭婆的夢想，空想都興奮，與隊友大笑著你一言我一句：「你自己就係你最大嘅顧客！」、「飲晒，又唔畀錢喎！」、「可以擺返自己嘅應援！」、「最後蝕晒啲錢……」

COLLAR成團以來一直未有機會一齊去旅行，Marf懇請大家幫幫忙，哪怕只黎三、四日的小旅行或是工作後Stay behind都好。（陳順禎攝）

COLLAR在越南拍MV後愛上了某間飲品店，而Ivy更曾坐言起行，代表COLLAR試圖私訊和電郵對方傾代理，結果卻石沉大海，Ivy只得自我安慰：「睇嚟佢哋冇拓展呢個海外業務。」（陳順禎攝）

不過回歸現實，做生意確實是一門高深學問，COLLAR自問未有能力，需要有「強大支柱」和「金主」支持，講到Candy緋聞男友193相當有生意頭腦和市場推廣觸覺，Ivy忽然爆料對方最近有個發達大計，「佢話要開舞台劇，佢話我哋自己做返，自己袋返啲錢！」Gao 笑言：「不過好多人都諗住開舞台劇。」Marf靈機一觸：「我哋都可以㗎其實，我哋搶閘，佢做金主咪得囉！淨係叫佢出嚟鞠躬，最後特別鳴謝193先生。」Winka 也附和道：「不如投資喺我哋度好過啦！」最後七女異口同聲笑說：「不如相信我哋一次，哈哈哈！」

Candy被推舉為團中儲錢能力最強的人，隊友Day笑說：「佢唔出街，又同屋企人住。佢淨係食番薯，好易養；公公又識種田，種水果，種粟米香蕉，爸爸又有車，衣食無憂。」（陳順禎攝）

Candy直認讀大學無需借「Grant loan」，但主因是自己冇購物慾所以易儲錢，更透露：「我最近一次買衫，好似係年頭。」而自己也有托親戚幫手做定期、買股票。（陳順禎攝）

在歡笑聲中，COLLAR 展現了她們獨有的默契與團魂；儘管路途充滿未知與挑戰，但只要相信自己，相信彼此，下一次，定能做得更好。

Day曾在其他訪問中透露自己心裡有個結，會介意隊友「收工就收工」，工作以外的時間不會約出來見面，她指現時情況有改善：「因為之前我未必好開放同佢哋講我嘅感受，都唔會好主動約佢哋出嚟，而家可能我都會話『我聽日要上跳舞堂，有冇人跟機？』都會多咗人回應我，或者係大家都有自己約。」（陳順禎攝）