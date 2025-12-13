我們的青春日誌｜義演捐宏福　詹天文答應歸隊　關寶慧望出一分力

大埔宏福苑火災，以香港為家的爆炸戲棚與全港市民一樣，深感沉痛及關注。即將踏入第四年度演出的爆炸戲棚長壽音樂劇《我們的青春日誌》，將於12月18日回歸舞台，為支援受是次事故影響的家庭，12月18及19日晚上8:00舉行的兩場《我們的青春日誌》將進行義演，票房收入不扣除任何成本全數直接撥捐「大埔宏福苑援助基金」。

是次義演，音樂劇《我們的青春日誌》台前幕後工作人員均不收取任何酬金，所有行政、票務及場地等衍生的成本由爆炸戲棚全數承擔，以確保所有票房收益得以直接捐助災民，上下齊心為受災家庭獻上一點心意。爆炸戲棚創辦人及藝術總監陳恩碩（Tom）表示：「在這個艱難時刻，社會各界也齊心協力在自己的崗位上發揮作用，為受影響居民及社區提供適切援助，因此決定將《我們的青春日誌》12月18及19日首兩場新劇季演出的票房收入全數捐出。在此祝願逝者安息，傷者早日康復，受影響的居民早日重建家園。」

曾於上一個劇季作限定演出的詹天文，得知音樂劇《我們的青春日誌》將為支援宏福苑火災災民進行義演，馬上答應回歸舞台參與12月18及19日兩場義演。已經演出超過一百場的藝人關寶慧也義不容辭參與義演演出並表示：「這場火災令所有香港人也很傷心，這一個時刻這個城市需要一點正能量，作為演藝界的一份子，最直接的方法就是用演藝工作去籌款，所以今次《我們的青春日誌》的義演會把票房收入全數捐出，希望可以出一分力！」