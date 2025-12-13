導演陳詠燊千字長文驚揭楊千嬅私下真實人品　一個經歷直呼黐線

天后楊千嬅早前在紅館完成了一連六場的《楊千嬅Live My LIVE演唱會》，電影《飯戲攻心》導演陳詠燊亦有去捧她的演唱會場。而在欣賞完楊千嬅演唱會後，陳詠燊就於社交網發千字長文，大爆楊千嬅的真實人品。他一開首引用楊千嬅在電影《新紮師妹》的經典角色名寫道：「方麗娟，是我事業上很重要的名字；楊千嬅，是我創作生涯上不可或缺的一部份。這晚看千嬅演唱會，感受很多，想起更多。其實一直不敢開筆寫千嬅，因為經歷過的實在太多，一寫可能會變萬字文。這次，就隨記憶隨心寫吧。」

陳詠燊續說：「我在千禧年代，以小小小編劇身份參與過的十多齣電影中，有六齣都是由千嬅主演，差不多是作品數目中的一半。我踏入電影圈的首部電影《百分百感覺II》，三齣方麗娟（《玉女添丁》、《新紮師妹》、《新紮師妹2》），還有《地下鐵》與《煎釀叁寶》，另外還有一個商台廣播劇《來不及聽你說愛我》。回憶實在太多太多，尤其「刻骨銘心」的《新紮師妹2》五日六城巡演，由重慶黑夜飛車五小時到成都的驚險之旅。」可見兩人一起經歷了不少難忘片段。

陳詠燊分享了一段與楊千嬅的經歷，揭露了她的為人：「那時小弟的身份只是一位小編劇，工作時除了公事以外，甚少主動與明星藝人們聊天，基本上與所有演員一點私交也沒有，但千嬅就是如此的「方麗娟」。記得旅程之中某飯局裡，某位老闆要我乾杯，酒力極差的我還在支吾以對之際，千嬅搶出一句「他不喝酒的」便替我擋了（之後是不是代我喝了？我當時已怯到沒有印象了）！如日方中的幾千萬票房女星兼最受歡迎女歌手，替一條蛋散編劇（其實在宣傳之旅中，我的身份更只是一個執頭執尾的小助理）擋酒，唔係講笑，我真係唔好意思兼感動到黐線。」

陳詠燊又憶述當年自己失業轉行後與楊千嬅重遇的一幕：「幾年後，我離開了電影圈，失業，又轉行，與所有電影圈的人斷絕了聯絡。之後某一年，失意的我以『娛樂花絮』拍攝者的身份，在沙田馬場的宴會裡重遇七年沒見，那天穿著華麗晚裝到來領獎的千嬅。那刻我在想：她還會對我有印象嗎？然而她一看見我，就親切地彈起來，笑著拍了我一下：『喂！陳詠燊！做咩你喺度嘅？』她零秒就響到我全朵。」他沒想到楊千嬅仍能零秒認出他並上前親切問候，他表示「那一幕，我永遠記得。」足證楊千嬅有情有義。

陳詠燊在文中還提到楊千嬅在他復出後多次主動幫忙，他寫道：「一年後，我終於「返嚟」電影圈了，首部執導的《逆流大叔》上映。宣傳部的同事找她幫忙，她二話不說就拍了段影片來撐我。又幾年後，我第二部電影《飯戲攻心》在全國上映，挑戰甚大，她又在上海親自包場，錄下現場觀眾反應，之後再跟我視像對談，幫我撐票房。其實以上的事情，對她來說可能都只是小事一樁，都已經忘記了，但對我的意義卻很大，我永遠永遠記得。她就是如此方麗娟；不，她就是如此楊千嬅。這晚在紅館看著她一首一首的唱下去，百感交集。可能就是因為，她比起很多人，都更加知道感情的重量，所以就能讓每一首歌都變成自己的故事。另一方面，一個人重感情，就會重視身邊人，重視團隊，所以她特別頑強。」事後楊千嬅亦有留言感謝陳詠燊表示：「感謝千字文！」

