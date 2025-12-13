張栢芝自爆朋友多但難以交心　一個原因產生強烈戒備心

每一個人身邊總有一、兩個深交的朋友，但或許某些原因而對身邊朋友有戒心，以未能做到知心朋友。而影后張栢芝就是其中一位，近日她在內地綜藝節目《一路繁花2》中自爆，因為一個原因令她難交知心朋友，反而傾向與親戚朋友交心，認為自家人是最安全的。

張栢芝自爆難與朋友交心原因。（影片截圖）

在節目中當談到與人相處的話題時，張栢芝就表示自己小時候是很喜歡跟朋友玩的，但在小學之後就轉而跟親戚朋友玩，因為一個原因使她有這種轉變：「我是很多朋友，但是不溝通、不出去、不聯絡，他們疼我，但是我溝通不了，我就認定了我必須要跟家人。（你是被別人害過嗎？）小時候可能背叛得太多，所以我特別覺得家裡的人是最安全，所以我現在最好的朋友，是我爸爸的親妹妹，甚麼都能聊甚麼都能說，每一天都聯絡。」

張栢芝因為小時候遭到朋友背叛，而對朋友產生戒備心。（影片截圖）

而當劉嘉玲問到她：「你如果新交一個女性朋友、男性朋友，你不會打開你的心房去跟他交朋友，就你要隔着一個距離？」張栢芝二話不說：「對，我已經有一個安全（防備？）對，除非他是我的家人或者是很老的朋友，以前認識的，我可以。」因為小時候遭到背叛，令她產生了很強烈的戒備心。

劉嘉玲與張栢芝對話。（影片截圖）

當聽後張栢芝的內心話後，劉嘉玲就指可能會因為這樣而錯過一些很好的友情，而這一個層面張柏芝表示沒有想過，但始終認為家裡人是最安全的：「我會覺得我會跟家人的感情在濃烈一點，（家人肯定不會害你）對，哪怕害我，我都覺得值得。深交，我寧可跟家人這樣子。」