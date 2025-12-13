方力申難掩做人父喜悅變曬B狂魔　愛女lsla甜睡照曝光極可愛

現年45歲的方力申在昨（12日）於社交平台公布喜訊，太太葉萱（Maple)原來在預產期前順利誕下女兒lsla ，母女平安。而剛為人父的他難掩喜悅，今日（13日）就繼續在社交平台分享多張愛女的可愛照以及一家三口的幸福照，實行做曬B狂魔，畫面相當溫馨。

方力申情人節宣布跟細14年圈外女友葉宣喺美國結婚。

葉萱在預產期前順利誕下女兒lsla。（影片截圖）

從方力申上貼的最新照片可見，他們夫婦二人均穿上粉色系上衣上陣，共同親吻着抱在中間睡得香甜的愛女lsla的額頭，一家三口相當幸福。在襁褓中睡相香甜的lsla顯得很可愛，葉萱亦忍不住用手指輕撫着愛女的小臉蛋，方力申還輕輕親吻着愛女的額頭，每一個畫面都呈現出強烈的幸福感。

一家三口好幸福。（方力申微博圖片）

葉萱忍不住用手指輕撫着愛女的小臉蛋 。（方力申微博圖片）

另外，他們還為lsla戴上粉色小帽，更添可愛。方力申還擺出親吻pose，細心地看望着女兒，眼神間流露出滿滿的父愛，他留言表示：「Isla 出院之前， 港怡醫院話送我哋一張相，咁我以為好簡單就冇專登去整頭髮啦，點知嚟咗兩位攝影師，兩部相機𠻹。雖然只係影咗10分鐘，但係影咗好多張相，好多pose ，我仲話早知去化妝整頭喇（偶包），一路影我話夠喇唔使影咁多㗎喇，心諗我咁樣衰戴哂帽，求其得喇。點知，出到嚟啲相好靚，原來，我都唔係主角，見我唔到㗎喎。（講笑啫，都有嘅… thank you）。」

好幸福。（方力申微博圖片）

方力申擺出親吻pose，細心地看望着女兒，眼神間流露出滿滿的父愛。（方力申微博圖片）