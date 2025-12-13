新晉女歌手再談妹妹輕生繼父擔心又賣慘　媽媽心結未解：我等緊佢

身兼女團Beanies成員及獨立歌手身份的陳樂頤(阿左)，為今年首支個人單曲《今夜無人入睡》接受商台《星光背後》專訪。阿左2023年因Beanies出道，誰料五女橫掃新人獎後，今年6月兩成員潘釗彤(Chiutung)及黃健怡(Winky)突然解約離隊，令阿左兩年來，先後經歷妹妹自殺及隊友情不再的打擊。節目中，阿左坦承今年情緒爆煲曾受失眠困擾，她親自作曲的《今夜無人入睡》，正記錄她由情緒低谷到求助治療師重新振作的經歷。阿左希望此曲鼓勵受情緒困擾的同路人外，亦希望與未走出妹妹自殺陰霾的母親溝通，原來經歷家庭巨變後，阿左因誤會與家人曾鬧大交，至今與母親仍未能冰釋前嫌，她哽咽說：「媽咪心結未解開，我係等緊佢……」

陳樂頤(阿左)接受梁泰來訪問。

陳樂頤身兼女團Beanies成員及獨立歌手。（ig@georginayay）

陳樂頤最近推出今年首支個人單曲《今夜無人入睡》。（ig@georginayay）

Beanies初代五成員均來自「陳輝陽X女聲合唱」團體，現年27歲的阿左，出道前更因參加《全民造星3》殺入30強而為人認識。阿左坦言Beanies出道前與Winky感情最好，「因為我同Winky都係唱女高音，會一齊錄音。對我，Beanies最開心階段唔係攞獎，係頭嗰年五個人好熱血去宣傳，係好齊心！」阿左指退團事件爆出前，她已察覺異樣並與成員們私下溝通，「我話聞唔到味就呃你，佢哋對合約同經理人團隊有意見，但因為合約好個人，我哋三個就最難介入。係好可惜，因為Beanies係五個人嘅事，五個人唱歌同三個人唱，味道都好唔同。」兩姊妹退團後，阿左沒想過仍能與張天穎(Jaime)及李凱翹(Kay)繼續做三人Beanies，現在她與Jaime及Kay溝通多了，反而兩前隊友就變得生疏，「係生疏咗，但我會Say Hi無尷尬，不過之前叱咤記者會真係唔好意思，因為我無戴眼鏡，睇唔到佢哋Say Hi，下次再見，我一定Say Hi。」至於會否感覺少了兩個朋友，她說：「唔係少咗，係On Hold，人生流流長，會換過方式再見。」

陳樂頤仍與張天穎(Jaime)及李凱翹(Kay)繼續做三人Beanies。（ig@georginayay）

陳樂頤係新晉女歌手。（ig@georginayay）

現身兼演唱會和音的阿左，唱功與彈琴同樣了得，她坦言自細受任職音樂教師的母親栽培，她形容母親性格與自己同樣剛烈，母親於18歲時誕下她，多年後嫁給現任丈夫亦育有一對子女。雖然阿左與外公外婆同住，但亦與後父一家感情要好，故去年初比她年輕十二的歲的同母異父妹妹突然墮樓身亡，她也是最近靠治療師才慢慢走出陰霾。不過，自去年10月她接受傳媒專訪披露家庭巨變後，亦令她與母親產生磨擦，至今仍未冰釋前嫌，阿左說：「我每次講我嘅經歷，同樣會撩起佢哋嘅痛，上星期爸爸先打電話畀我，亦擔心我係咪賣慘博同情，我係好多謝爸爸而家可以好冷靜好理性同我分析。最初我做咗第一個訪問，全家都好大反應，鬧咗場大交，佢哋直情用失望嚟形容我，而家爸爸狀態好咗，會聽我講，但媽咪心結未解開，我係等緊佢(哽咽)……我想喊添…..而家我已經過度咗，治療師問我有無嬲，有乜好嬲？但我會尷尬，知道媽咪對我好多不滿，希望時間過去會明白我多啲。」

陳樂頤最近推出今年首支個人單曲《今夜無人入睡》。（ig@georginayay）

陳樂頤因同母異父嘅妹妹離世，曾受情緒困擾。（ig@georginayay）

阿左明白由細到大媽咪對她的痛錫，但礙於中國人保守，一聲「多謝」或「我愛你」都未曾宣之於口，她說：「好想同媽咪溝通，經歷呢件事，我先知死亡係我哋處理唔到嘅問題，其他問題都唔係問題。我好感謝媽咪，我今日有嘅音樂修為全因為佢，佢18歲生我嗰時，真係好努力返工，供我讀書同學音樂，畀我都做唔到。」作為情緒問題康復過來人，阿左明白時間同尋求協助的必需，她正等待時機，與至親坦承溝通，助母親走出陰霾。

陳樂頤最初做咗第一個訪問談妹妹輕生，全家都好大反應，仲鬧咗場大交。（ig@georginayay）

陳樂頤透露媽咪心結未解開。（ig@georginayay）

陳樂頤與張天穎(Jaime)及李凱翹(Kay)繼續做三人Beanies。（ig@georginayay）

陳樂頤正等待時機，與至親坦承溝通，助母親走出陰霾。（ig@georginayay）

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288