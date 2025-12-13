K-POP女團EVERGLOW來港開騷　期間聯成Honey Punch跳《滑到入心》

韓國K-POP女團EVERGLOW與新經理人公司CHXXTA合作，4位成員E:U、SIHYEON、ONDA和AISHA將掀開新一個篇章，令人期待。 早前12月7日EVERGLOW來港舉辦粉絲見面會，更與Honey Punch 6位成員合體跳新歌《滑到入心》，粉絲都興奮不已！

EVERGLOW 4位成員E:U、SIHYEON、ONDA和AISHA。

Honey Punch 6位成員，隊長楊芷喬、副隊長羅子媛、李承殷、胡采倩、黃靖瑜、以及李衍蔓。

EVERGLOW亦抽空到訪伯樂音樂學院，與Honey Punch交流，6位新生代少女對此開心不已！有人會好奇，為什麼韓團EVERGLOW與Honey Punch認識，有成員表示，平日都有留意世界各地的女團。而另一位成員則大讚，認為每位Honey Punch成員都很努力，又投入又有熱誠，而且年紀細，所以專程想為她們打氣加油，希望在不久的將來可以在韓國同台合作演出。

（左至右）Alma, Colour, Casey, Sihyeon, E:U, Onda, Jacey, Keira, Chelsa。

香港女團Honey Punch，Colour

EVERGLOW成員Sihyeon (施賢）表示，好想與她們一齊嘗試從未試過的音樂：「例如一啲節日限定嘅歌，又或者rock style嘅歌，因為我覺得我地同Honey Punch 都可以嘗試唔同風格，帶畀粉絲驚喜。」

拍攝之前一班Honey Punch小女生爭相請教EVERGLOW ，隊長Casey代表發問：「EVERGLOW成員要訓練多少時間。」Onda也回答：「通常每當有新歌要推出前，我們會每天至少訓練4至5個小時唱歌和跳舞。」

香港女團Honey Punch，Casey

當日EVERGLOW也玩了一個估年齡的小遊戲，結果EVERGLOW成員E:U一次就猜中了Alma是年紀最小的成員，但她猜Keira是年紀最大那位，實際隊長Casey才是正確答案，引得在場的Honey Punch成員都大笑起來。

香港女團Honey Punch，Alma

香港女團Honey Punch，Jacey

香港女團Honey Punch，Chelsa