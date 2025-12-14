朱孝天指單方面「被退出」　18年前舊片曾言：跟F4一起實在太痛苦

朱孝天「被退出」F4引來關注。早前原定在相信音樂牽頭下F4言承旭、朱孝天、吳建豪、周渝民合體，怎料早前新歌《恆星不忘Forever Forever》卻變成「F3」、五月天阿信和周杰倫的組合。連日來網上傳出不少傳聞，有網民更猜測是因為朱孝天個人問題所致。



《恆星不忘Forever Forever》F3（言承旭、吳建豪、周渝民）＋五月天阿信＋周杰倫。（ig圖片）

其後朱孝天拍片解釋，表示雙方一直都是以「談論意向」為主，從未簽訂正式合約，自己先前拒絕對方提出的三項要求後，就被單方面切斷所有聯繫，後來透過外界消息才得知自己單方面「被退出」。有網民問是哪三個要求，他也回覆：「不能說啊，會害到別人的⋯⋯我只是不想上車，不是想擋路。」

朱孝天直播回應。（微博圖片）

近日有關新聞成為討論話題，而一個2007年朱孝天和周渝民一同登上《康熙來了》的節目訪談亦同被翻出。朱孝天在節目就曾提到對F4成員身份的感受，自認：「我做藝人，我做藝人跟他們（F4）再一起實在太痛苦了！」當中也包括缺乏隱私的抱怨，以及日本粉絲互動的故事。

多年前，朱孝天曾爆作為F4工作「太痛苦」。（YouTube截圖）

節目中，主持人蔡康永問：「所以你的路線是這種，就是完全放鬆的生活嗎？」朱孝天也回答道：「我做藝人，跟他們在一起實在太痛苦了。不是說，那個痛苦不是說互相，就是說那個工作，就是又沒有自由，又沒有隱私。像他（周渝民）都還比較看得開，他連飯店房間都不出，就完全把自己封鎖。那他也蠻開心，像我就不行，我一定很想到處去看，到處去走。」

多年前，朱孝天曾爆作為F4工作「太痛苦」。（YouTube截圖）

周渝民反言，事情並沒有朱孝天口中說的誇張。他舉例說，在日本工作時，當地粉絲就十分有禮貌。不過，朱孝天也提到日本也有中國人，有一次他沒有戴口罩時，就有一名十分沒有邊界感的粉絲拼命和他聊天，聊到最後他只能默默地把口罩戴上。

周渝民則表示「還好」。（YouTube截圖）