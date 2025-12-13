無綫話題小花健身被指臀部線條不夠緊緻　沖身浸浴全公開極香艷

現年29歲的廖慧儀當年辭去空姐工作參加《2020香港小姐競選》，雖大熱倒灶未能奪冠，但仍獲無綫睇中簽約旗下，惟其星途起步不久即遇挫折，因捲入前男友Sam墮樓風波，令她形象插水，遭無綫即時雪藏。經「過冷河」後，廖慧儀近年重新獲無綫重用，事業重見曙光，工作接踵而來，不僅是J2節目（現改為：TVB Plus）常客外，更殺入翡翠台，在綜藝和劇集雙線發展；去年廖慧儀更有機會演出台慶劇《黑色月光》，首次拍劇便飾演視后楊茜堯年輕版的她，演技令人驚喜，挽回不少正評。

廖慧儀當年參選港姐被視為大熱之一。（資料圖片/葉志明攝）

廖慧儀在節目《吃貨橫掃港深珠》以多套火辣泳衣示人。(節目截圖)

大騷身材。(節目截圖)

向來熱愛運動兼身為瑜伽導師的廖慧儀，日前就於IG分享了一段記錄她日常做運動的影片，大曬苦練多時的成果，盡騷Fit爆身材。影片以「Just another Thursday Eat, Train and Rest」為題，記錄了廖慧儀努力健身的一天。她身穿超低胸緊身連體運動衫上陣，相當性感。不過有網民就嫌她的臀部線條不夠緊緻，略顯鬆弛。廖慧儀運動完後便去沖身，以及到水療中心焗桑拿和浸浴，並將整個過程包括冷熱水浸浴及的部分都拍下來跟大家分享，片中她換上比堅尼繼續曬身材，素顏上陣依然相當靚女。

廖慧儀記錄自己做運動。(影片截圖)

廖慧儀記錄自己做運動。(影片截圖)

廖慧儀記錄自己做運動。(影片截圖)

廖慧儀記錄自己做運動。(影片截圖)

廖慧儀好性感。(影片截圖)

廖慧儀好性感。(影片截圖)

廖慧儀好性感。(影片截圖)

廖慧儀素顏都好靚女。(影片截圖)