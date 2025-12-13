許冠傑細仔許懷谷用情專一　結婚16周年帶太太子女重返婚禮場地

「歌神」許冠傑的細仔許懷谷（Scottie），2009年12月於清水灣俱樂部筳開十四席與拍拖4年的女友林鈺雯（Ida）結婚，婚後誕下一子一女，組成四口幸福的家。昨日（12日）是他們的結婚16周年，許懷谷在IG出post，透露夫妻倆帶埋子女重返婚禮地點，一家四口笑容一致，9歲兒子Tyler與爸爸許懷谷餅印一樣，下月5歲的細女Leah似足媽媽，眼仔精靈又可愛，許懷谷經常被女兒Leah的甜美笑容融化。

許懷谷與太太慶祝結婚16周年。

誕下一子一女。

許懷谷以英文寫道：「結婚紀念日，一年又一年。16年過去了，我們每年都會回到婚禮舉辦地點。我們依然在這裡，我為擁有這個美好的家庭而感到無比幸福。我的太太@idahuilam是一位超級媽媽，她悉心照顧著我們的孩子。我也為她感到非常驕傲，因為她最近一直忙於幫助受火災影響的家庭，在現場提供援助，並盡其所能地捐贈物資。祝我們結婚紀念日快樂！希望未來幾年我們能更加健忘。愛你們。」他透露自2009年以來，他們是最後一對獲准在俱樂部舉行婚禮的非會員夫婦。

太太Ida亦有回覆，但失望自己並非第一人回覆該帖文：「怎麼我不是第一個回覆的😂😂我親愛的老公，我太愛你了，沒有你在身邊，我可做不了身兼數職的妻子/母親/家教/領事/女兒/媳婦/會計/廚師/管家/…等等。

許懷谷2009年12月於清水灣俱樂部筳開十四席與拍拖4年的女友林鈺雯（Ida）結婚，爸爸許冠傑仲唱歌助慶。

許懷谷2009年12月於清水灣俱樂部與拍拖4年的女友林鈺雯（Ida）結婚，之後每年都會重返婚禮場地。

許懷谷2009年12月於清水灣俱樂部與拍拖4年的女友林鈺雯（Ida）結婚，之後每年都會重返婚禮場地。（IG@scottiehui）

已是一家四口。

許懷谷十分重視結婚周年紀念，幾乎每年都會一家人慶祝，惟獨前年，許懷谷因為腎石堵塞需要入醫院做緊急手術，所以未能與太太慶祝結婚14周年。當時許懷谷還在IG貼出入院照片，並以英文留言分享自己的身體情況，「祝福我跟妻子結婚14周年快樂！嘩，時間過得真快。我們幾乎每年都會帶孩子去我們結婚的地方，非常開心。不過天氣超熱…冬天在哪裡？今年的禮物是甚麼？現在需要緊急去醫院……別擔心，我要接受緊急手術，很快就會出院！我想開玩笑說這是植髮或抽脂，不幸的是這有點嚴重，但我會沒事的！」手術後他亦有報平安，透露因為腎石，要做緊急入院手術去打碎它。

許冠傑育有兩子，許懷欣同許懷谷。

許冠傑與細仔懷谷。

許冠傑育有兩子，許懷欣同許懷谷。

許冠傑好重視家庭觀念。

Sam一家四口。