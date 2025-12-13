汪明荃羅家英極罕鏡頭前肉帛相見　阿姐冧爆：有你點解唔幸福

圍繞汪明荃（阿姐）出發看世界為主題的台慶綜藝節目《帶阿姐看世界》，將於今晚（13日）播出不丹篇最後一集。阿姐老公羅家英將花式示範「上山下水寵妻大法」，除安排直昇機Tour升上4,000米高空、方便畏高的阿姐可踏足不丹旅遊景點虎穴寺、親身見識藏傳佛教重要聖地，還帶阿姐到梁朝偉及劉嘉玲結婚的酒店歎熱石浴「鴛鴦浸浴」，在鏡頭前罕有地肉帛相見。向來擅長搞鬼搞馬的家英哥，浸浴期間除「大腳趷起」自豪晒白滑小腿：「係人都話我隻腿又直又長又靚」，還自爆「閨房樂」透露閒時在家有幫阿姐做Facial，方便退休後展開「第二人生」。

除了「大龍鳳」，家英哥細節位亦做到足，除經常向阿姐流露愛意滿瀉的眼神、現年80歲的他，在78歲的阿姐落直昇機時、還緊張地孭愛妻落地，相當Sweet。至於阿姐回饋家英哥的方式亦很特別，得閒窒老公幾句之餘，當家英哥「煩擾」地問阿姐有甚麼獎勵時，阿姐竟輕輕的送了家英哥兩巴「掌」大玩食字Gag，之後又大派愛的宣言：「有你陪住我，我點解唔幸福呀？」甜度滿瀉。

羅家英曾等阿姐Shopping等足兩個鐘

最後一集不丹，製作組還直擊了家英哥帶阿姐Shopping實況。只要留意節目，都會知道阿姐Shopping勁爽快、鍾意就買，是集二人來到羊毛披肩專門店，阿姐即被色彩配搭鮮艷的披肩火速吸引，準備大開買戒，不過就遭家英哥試圖勸阻：「屋企好多架喇」，期間還「唐僧」上身銀了阿姐幾句。搞笑的是，阿姐原本乖乖地說「Bye bye」準備收手，但睇睇吓依然忍不住「買癮大發」，最終家英哥決定「眼不見為淨」離開店舖，事後見阿姐滿載而歸時，不但嚇到打咗個凸，還佻皮地向鏡頭做出「錢錢飛走」手勢，家英哥又指，最耐試過等阿姐Shopping等足兩個鐘。

阿姐史無前例展現「戀愛少女Mode」

今集尾聲，阿姐會像其他旅站一樣、與旅伴盡訴心中情。搞笑的是，無論對象是「後生仔」還是「老公」，阿姐都改不掉主持習慣，來個一針見血！阿姐其中一條是問家英哥：「你話你同我講嘢對牛彈琴，我唔夠關心你定咩？」而家英哥的回應也很直接：「依家你審我？」咪睇問題同答案都咁尖銳，二人最後果真坦誠地說出心底話，阿姐更會史無前例地展現恍如熱戀小女孩的可愛狀態。

